Da je evropska košarka v velikem kaosu in da deluje povsem kontradiktorno izjavam vseh deležnikov, da skrbijo za popularizacijo tega športa na stari celini, smo na naših straneh pisali že velikokrat. V veliki meri so bili za nesmiselne in škodljive poteze odgovorni ljudje, ki niso nikdar igrali na najvišji ravni ali imeli pred prihodom na položaje resne povezave s košarko. A kot kaže se vse skupaj počasi le spreminja. Prvi korak v pravo smer se je zgodil pred meseci, ko je mesto predsednika evrolige zasedel nekdaj vrhunski srbski košarkar Dejan Bodiroga, ki si je za enega od ciljev zadal, da zgladi odnose z Evropsko košarkarsko zvezo Fiba Europe. Drugi pa pred kratkim, ko je na čelo Fibe Europe prišel Jorge Garbajosa, legendarni španski košarkar. Tudi on je hitel poudarjati, kako pomembno je odpreti ploden dialog z evroligo. Jasno, tako Bodiroga kot Garbajosa sta igrala na najvišji ravni in vesta, kaj je dobro za košarko in vse deležnike v njej. Spremembe ne bodo prišle čez noč, a s pogovori in željo po izboljšanju položaja se da narediti veliko. Tako se že na glas omenja možnost združitve evropskega pokala in Fibine lige prvakov v tekmovanje, ki bi predstavljalo drugo kakovostno ligo evropske košarke.

V šestih mesecih se ne da popraviti 20 let škode

Do združitve vsaj v naslednji sezoni sicer še ne bo prišlo, evroliga pa trenutno skrbi tudi za lastno promocijo. Uspel ji je denimo pomemben preboj na trg v ZDA, saj je sklenila dogovor za prenos tekem na tamkajšnji državni športni televiziji ESPN. Hkrati potekajo konkretni pogovori za širitev najelitnejšega evropskega tekmovanja v Dubaj, kar bi bilo pomembno predvsem v finančnem smislu. »Vidimo, da je Fiba za prizorišče naslednjega svetovnega prvenstva izbrala Katar. Potencial na Bližnjem vzhodu je velik, hkrati pa pogledujemo tudi proti Parizu in Londonu, ki sta za nas pomembna trga,« je na zaključnem turnirju četverice v Kaunasu pojasnjeval Dejan Bodiroga.

Ker zmagovalec letošnjega evropskega pokala Gran Canaria zaradi ogromnega finančnega zalogaja, ki ga prinese nastopanje v evroligi, resno razmišlja o tem, da med evropsko elito ne bi nastopala, bi utegnila biti sestava klubov v naslednji sezoni enaka letošnji. Moštvo slovenskega trenerja Jake Lakoviča mora zaradi geografskega položaja Kanarskih otokov potovati veliko in daleč, kar predstavlja enormne stroške. Mesto v evroligi bi v tem primeru zadržala Valencia. Vse bolj na glas se omenja tudi možnost dodatnih tekem za nastop v končnici, po vzoru lige NBA. To je sicer tudi želja trenerjev evroligaških moštev. A to bi še povečalo število tekem klubov, kar bi pripeljalo do dodatnih zapletov s Fibinim reprezentančnim koledarjem. »Z vodilnimi pri Fibi smo v kontaktih in vesel sem, da so pogovori pozitivni. Vsi želimo napredek košarke v Evropi, a se hkrati zavedamo, da se v šestih mesecih ne da popraviti 20 let škode. Poskrbeti moramo, da bo na koncu dneva košarka tista, ki profitira. S tem pa jasno mislim tudi na reprezentance,« pojasnjuje Bodiroga, ki ima v mislih kvalifikacijske tekme za velika tekmovanja. V trenutnih razmerah reprezentance ne morejo računati na igralce iz evrolige, saj tekmovanja med sezono ne ustavljajo.

Bodiroga je za trenutek spregovoril tudi o tem, kako se je znašel v vlogi predsednika evrolige. »Zdaj so pomembne podrobnosti v ozadju. Kot igralec o teh stvareh nisem razmišljal. Opažam tudi, kako zelo so se stvari v košarki spremenile v zadnjih letih. A unikatna atmosfera na tekmah evropskih klubov ostaja. Hkrati pa me veseli, da evropski košarkarji postajajo tudi zvezdniki lige NBA. Jokić, Dončić in Antetokounmpo so obrazi najmočnejše lige na svetu. To moramo izkoristiti tudi sebi v prid in dvigniti evroligo še na višjo raven.«

Skupaj boljši

To pa se lahko zgodi le z zglednim sodelovanjem s Fibo in Fibo Europe, kar je, kot smo že omenili, vse bolj na vidiku. Pred kratkim je namreč predsednik Fibe Europe postal Jorge Garbajosa, ki je na tem mestu zamenjal Turgaya Demirela. Turek je bil na položaju devet let, v tem času pa imel kar nekaj bizarnih javnih nastopov. Enemu smo bili priča tudi sami, ko je pred finalom evropskega prvenstva 2017 v Carigradu ponavljal, kako ponosni so na polne dvorane, v resnici pa so tribune precej samevale. Garbajosa je v dresu španske reprezentance osvojil šest odličij na tekmovanjih pod okriljem Fibe, hkrati pa s klubi redno nastopal v evroligi. Sam tako najbolje ve, kako pomembno je sodelovanje med obema organizacijama.

»Košarkarski svet se spreminja. Košarka 3x3 se razvija, Evropa mora znova postati pomemben igralec v mednarodnem pogledu, veliko pa moramo narediti za žensko košarko, ki ima brutalen potencial. Z zglednim sodelovanjem morajo napredovati vse košarkarske zveze v Evropi,« je povedal Jorge Garbajosa, trenutno še predsednik Košarkarske zveze Španije. Položaj mora po izvolitvi za predsednika Fibe Europe zapustiti v treh mesecih. »Najpomembneje od vsega pa je, da začnemo graditi mostove. V prvi vrsti z evroligo. Doseči moramo dogovor, ki bo upošteval vse deležnike in bo spoštoval reprezentančna tekmovanja ter državna prvenstva. Moj moto je, da smo skupaj boljši. Najboljši način za razvoj je sodelovanje. S tem pa se bo močno dvignila moč evropske košarke v svetovnem pogledu.«

