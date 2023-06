Javna služba omenjene arhivske enote za Dolenjsko in Belo krajino je s tem ogrožena. Gre za velik prostorski problem, ki je povezan z dolgoletnim čakanjem na prenovo gradu Grm, katerega lastnika sta zadnjih približno deset let ministrstvo za kulturo in država. Prostori na gradu Grm so neprimerni za hrambo gradiva, mikroklimatske razmere v njih so neugodne, na gradivu se pojavljajo plesen in drugi škodljivi pojavi. Grad je v slabem stanju in se sesuva sam vase, je povedal Hotko. Novomeška arhivska služba je pridobila idejno prenovitveno zasnovo, določili so tudi, da naj bi arhivske prostore po njegovi prenovi preselili v nekdanje grajsko gospodarsko poslopje. Zanimanje za ureditev teh težav je pokazalo tudi ministrstvo za kulturo. Glede problema novomeškega gradu, ki ga uporabljajo predvsem Novomeščani, pa bi bilo smiselno, da se ga loti tudi novomeška občina, je še dejal Hotko.