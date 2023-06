Asusov letošnji prenosnik zenbook s13 OLED zagotovo sodi med lepše in bolj prenosne naprave na trgu. K prenosnosti močno prispevajo izredno kompaktne dimenzije. Pri tem gre izpostaviti zlasti debelino računalnika, ki le malenkost presega en centimeter. Zelo privlačna je tudi teža, ki znaša okoli kilograma. To je dobre tri milimetre in 100 gramov manj od lanskega modela. V škatli najdemo še 228-gramski polnilec, tako da je celoten komplet na koncu resnično prenosen. Tudi s širino 29,62 centimetra in višino (zaprtega prenosnika) 21,63 centimetra stvar sodi v skoraj vsak nahrbtnik. K bolj udobnemu prenašanju pa prispeva še podatek, da je prenosnik možno polniti z običajnim USB-C polnilcem za mobilnike. Je pa to polnjenje počasnejše. K lepemu videzu prispeva zlasti hrapav matiran zaključek na hrbtišču zaslona. Ta je hkrati močno odporen na lovljenje prstnih odtisov. Premaz pa naj bi bil tudi odporen na praske. Ohišje prenosnika je sicer iz aluminija, prenosnik pa se kljub tankosti ne upogiba ob pritisku.

Prenosnik ima zaslon z diagonalo 33,78 centimetra (13,3 palca) in razmerjem stranic 16:10, kar je prilagojeno pisarniški uporabi. Višji zaslon pomeni več uporabnega prostora za besedila, preglednice, spletne strani … Manj je razmerje primerno igranju videoiger. To tudi kaže, kakšnemu uporabniku je prenosnik primarno namenjen. Zaslon je OLED z ločljivostjo 2880x1800 in 60-herčnim osveževanjem slike. Naša testna različica ni imela zaslona na dotik, a obstaja tudi ta opcija. Odzivnost zaslona je 0,2 milisekunde, najvišja svetilnost znaša 550 kandel in pokriva 100 odstotkov DCI-P3 barvnega polja. Barve so lepe, kontrasti so odlični. Nasploh je slika, kot se šika. Zaslon ima malenkost obrobe ob straneh, malce več pri čelu, kjer se nahaja kamera, in spodaj. Standard.

Kamera ima ločljivost FHD (1080p) in infrardeče (IR) tipalo. Poleg videokonferenc je namenjena biometričnemu odklepanju prenosnika s prepoznavo obraza in zaznavanju ambientalne svetlobe, kar prilagaja svetlost in temperaturo barve zaslona. Čitalca prstnih odtisov ni več. To pa seveda pomeni, da je kamera (za Asus že tradicionalno) v izhodiščnih nastavitvah vklopljena. Če jo izklopimo s pritiskom na gumb F10, se na njem prižge rdeča lučka (namesto, da bi se prižgala, ko je kamera vklopljena). Isto velja za izklop mikrofona. Dobre prakse za zasebnost so videti drugače.

V sili požene tudi Witcherja 3

Kot se za premijski prenosnik spodobi, je zaslon možno odpreti z enim prstom. Tudi sicer je tečaj zaslona zelo dober. Razpre se do 180 stopinj, kar pomeni, da lahko zaslon poravnate z mizo. Po zaslugi nekoliko podaljšanega ohišja pod brado zaslona, ki kot petka na čevljih privzdigne tipkovnico, pa je tipkanje udobno pri vsakem (uporabnem) naklonu zaslona. Ko prenosnik sedi na stegnih, se petko sicer nekoliko čuti, a ni neudobna. Hkrati nekoliko privzdigne najbolj vroč del prenosnika stran od nog.

Tipke na tipkovnici so velike, a z zelo plitkim hodom. Nismo ravno ljubitelji zelo dolgega ugreza tipk med pisanjem, a znajo v primeru te tipkovnice prsti agresivnejših tipkarjev že hitro čutiti udarce. Kakšnih težav z zatipkavanjem nismo opazili. Sledilna ploščica je natančna in odzivna, ni pa povsem tiha, ko jo uporabimo za levi ali desni klik.

Testni prenosnik je bil opremljen z Intelovim procesorjem core i7 1355U (opcija je tudi core i5 1335U), z vgrajeno grafično kartico intel Xe, s 16 GB delovnega spomina (možno do 32 GB) in 1 TB prostora za shranjevanje (PCIe SSD). V tanko ohišje so uspeli stlačiti soliden nabor vhodov. Dva USB-C vhoda s thunderbolt 4, vhod USB-A 3.2 gen 2 in vhod HDMI 2.1. Ima tudi vhod za slušalke. Podpira wifi 6E in bluetooth 5.2.

V praksi se računalnik izkaže dobro in odzivno. Z njim lahko v sili igrate tudi videoigre. Witcher 3 je denimo na nizih nastavitvah in pri ločljivosti 1440x900 nihal nekje med 25 in 38 sličicah na sekundo, kar je že v rangu prebavljivosti. Ni pa to igričarski računalnik. Na tem področju je celo nekoliko slabši od lanske različice z AMD-jevim procesorjem in vgrajeno grafično kartico. Bolj je osredotočen na ponujanje dobre pisarniške izkušnje ob dolgi avtonomiji baterije. To mu tudi kar solidno uspeva.

Asus uradno govori o do 14 urah avtonomije baterije s kapaciteto 63 vatnih ur (Wh) ob gledanju videov. To je doseženo v zelo laboratorijskih pogojih. V praksi smo ob gledanju netflixa in na 5-gigaherčni (GHz) wifi povezavi dosegli okoli 13 ur gledanja, kar je še vedno dober rezultat. Ob intenzivnejših opravilih se čas seveda skrajša. Bi pa pisarniški delovnik brez priklopa na vtičnico znal biti realnost, seveda odvisno od vrste dela. Ne pa pričakovati povsem tihe izkušnje. Prenosnik ima dva ventilatorja, ki se znata vklopiti tudi ob manj intenzivnih opravilih. Večinoma nista strašno glasna, a znata malenkost piskati, kar je na lahko komu moteče. Piski pridejo do izraza zlasti ob večjih obremenitvah in intenzivnejšem hlajenju. Pričakovana cena je premijska. Znaša 1739 evrov.