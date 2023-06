Strah pred neznanim je največji sovražnik

V četrtek so v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana pripravili dogodek Tisoč in ena podoba islamske arhitekture, kjer je svoje fotografije prve slovenske džamije predstavila fotografinja Katja Bidovec. Njena dela so nastala na mojstrskem tečaju svetovno priznane fotografinje Susan Meiselas, ki bo te dni prišla v Slovenijo.