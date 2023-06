Maja je lastnica in direktorica podjetja Morska diva, prek katerega vodi svojo glasbeno kariero. Skupni prihodki podjetja v letu 2022 so znašali 518.312 evrov, čisti dobiček pa 241.969 evrov. V primerjavi z lanskim letom je podjetje, ki ima le enega zaposlenega, povečalo prihodke za 2,5-krat, kar ni presenetljivo, glede na to, da za svoje nastope računa na tisoče evrov, na poroki recimo kar 8000. Uspešno je tudi njeno podjetje Majushka, ki ga ima skupaj z možem Nenadom. Lani je Majushka ustvarila približno 275.000 evrov prihodkov in 30.000 evrov dobička. Leto prej je imelo 195.000 evrov prihodkov in okoli 16.000 evrov dobička.

V zadnjih dneh so v javnost prišli tudi podatki o zaslužkih dveh hrvaških voditeljic Doris Pinčić Guberović in Nevene Rendeli Vejzović. Podjetje Dobar kadar v lasti Nevene Rendeli Vejzović je leta 2022 ustvarilo skupne letne prihodke v višini 112.984 evrov in 48.059 evrov dobička. Njeno drugo podjetje Prime time komunikacije je lani zaslužilo 271.198 evrov in imelo 61.653 evrov dobička. Doris Pinčić Guberović pa je s podjetjem DPR lani zaslužila 185.674 evrov in ustvarila 43.537 evrov dobička.