Rimac se je, potem ko je s fotografijo, na kateri nosi prestižno uro, povzročil ogorčenje hrvaške javnosti, oglasil na družbenih omrežjih, kjer je napisal: »Gospod v sredini je Jacob Arabo, lastnik Jacob & Co. On je nosil prestižno uro in me prosil, da se fotografiram z njo. Z roke sem snel svojo pet let stari apple watch v vrednosti neverjetnih 400 evrov in njegovo uro nosil celih 30 sekund. Edina ura, ki jo imam, je apple watch. Nikoli ne nosim dragih stvari, to me ne zanima.« Bugatti Residences, zaradi katerega se je Rimac znašel v Dubaju in drami z uro, bo sicer imel 42 nadstropij, 171 luksuzno opremljenih stanovanj in enajst mansardnih stanovanj z luksuznimi vsebinami, vključno z zasebno plažo, navdihnjeno s francosko riviero, zasebnim bazenom, džakuzijem, fitnes klubom, luksuzno restavracijo in osebnim kuharjem, osebnim sobarjem, klubom zasebnih članov ter celo dvema dvigaloma za avtomobile od garaže do stanovanja.