In potem organizatorji maratona Franja, tega kolesarskega praznika, uporabnikom cest svetujejo tako: »Brezovica–Vrhnika: Odsek bo zaprt od 9. ure do 9.45. Obvoz je mogoč po avtocesti.« Po avtocesti? Resno? Avtocesta od Ljubljane tja proti jugu je res najslabša možnost, ki jo lahko izberejo vozniki, saj je tudi včeraj prometnoinformacijski center poročal tako: Zastoj sega z ljubljanske južne in zahodne obvoznice od razcepa Kozarje proti Brezovici in naprej proti Vrhniki.

Edini pravi nasvet bi bil: ostanite doma!