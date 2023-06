Gre za njegov prvi intervju z večjo televizijsko hišo, odkar so ga aprila iz policijskega pripora v Romuniji prestavili v hišni pripor. Na vprašanja, ali njegova stališča škodijo mladim, je vseskozi odgovarjal, da je gonilna sila dobrega in zgolj sledi »božjim navodilom«.

Zatrjeval je, da so bili nekateri njegovi komentarji vzeti iz konteksta, ali pa mišljeni kot šala, vključno z videorazpravo, v kateri je dejal, da intimni deli ženskega telesa pripadajo moškemu partnerju. »Ne vem, ali razumete, kaj so sarkazem, kontekst, satirična vsebina,« je pametoval novinarki. Boj britanskih šol in aktivistov proti nasilnim, sovražnim in radikalnim vsebinam, ki jih je širil, je označil za neumnost in zanikal, da njegove besede škodljivo vplivajo na mlade. Trditve ženske, ki je za BBC spregovorila o tem, kako jo je Tate preslepil, da mu je sledila v Romunijo, kjer jo je prisilil v slačenje pred kamero, je prav tako označil za izmišljene, kljub njegovemu zanikanju dogodka pa ta zdaj pomaga romunskim tožilcem pri preiskavi. »S tem pogovorom vam delam uslugo kot zapuščenemu mediju in vam dajem težo,« je velepomembno naznanil in še naprej kategorično zanikal vse obtožbe.

Del širšega svetovnega nazora manosfere ​

Njegove sporne izjave so mu med drugim prinesle bajne vsote denarja, saj so bili njegovi tečaji, usmerjeni v to, kako postati uspešen moški, množično obiskani. Georgie Laming, direktorica kampanj in komuniciranja pri zagovorniški skupini Hope not hate, je za CNN povedala, da vplivneža že več let spremljajo zaradi njegovih tesnih povezav s skrajno desnico. »Mizogine, homofobne in rasistične vsebine na spletu vidijo milijoni mladih. Njegova podoba samozavestnega bogatega moškega z razkošnim življenjskim slogom je skrbno oblikovana, tako da svojo blagovno znamko sovražnih vsebin predstavi kot navdihujočo in privlačno,« je še pojasnila. Njegova prepričanja so skozi leta posvojili tudi številni mladi moški, ki ga imajo za vzornika. Zavedati se je treba, da njegove izjave in vedenje niso osamljen primer, ampak izhajajo iz skrajne desničarske ideologije in svetovnega nazora tako imenovane manosfere, skupka forumov, blogov, vlogov in organizacij, ki širijo vprašljivo interpretacijo moškosti, usmerjeno predvsem v nasprotovanje enakosti med spoloma.

Jezni moški, ki za svoj neuspeh krivijo ženske

V širši družbeni razpravi o naraščajoči mizoginiji je treba omeniti tudi subkulturo incel (izraz je okrajšava za neprostovoljni celibat), katere pripadniki so člani spletnih skupin, znotraj katerih se uveljavljajo glasne manjšine, ki radikalizirajo predvsem mlade moške. Inceli se vidijo kot večne žrtve in krivijo ženske za svoj neuspeh na področju spolnega življenja. Čeprav se Tate sam ne identificira kot incel, ima podobna prepričanja in številne oboževalce, ki so prisotni na tovrstnih platformah. Svojo poslovno shemo je namreč oglaševal s skupkom antisistemske teorije zarote, pri čemer je trdil, da se morajo moški ne samo okrepiti, temveč tudi spoznati, da obstaja sistem oziroma »matrica«, ki jim skuša to preprečiti, zato potrebujejo osvoboditev. Inceli so namreč prepričani, da jih sistem zatira v korist žensk. V posebni skupnostni govorici s pripadajočimi metaforami zato sodelujejo v razpravah, v katerih širijo svoja mizogina in rasistična prepričanja ter poveličujejo nasilje nad ženskami. Zagovarjajo, da je treba uničiti feminizem, saj je ta ženskam na delovnem mestu, v politiki in v vsakdanjem življenju dal preveč pravic in moči.

Kljub temu da niso jasno definirana, temveč razpršena in raznolika skupnost moških v mreži blogov, forumov, klepetalnic in spletnih strani, imajo nekatere skupine po več tisoč članov, pri čemer se članstvo v zadnjih letih povečuje. To odpira vprašanja, večja zgolj od primera Andrewa Tata, odgovore nanje pa gre iskati v širšem družbenem ozračju, ki sploh omogoča priljubljenost in vpliv njemu podobnim.