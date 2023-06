Za nekatere zdravnike so pacienti le vir zaslužka, pacienti obstajajo, celo jih »ustvarjajo« zaradi tega, da zdravniki imajo delo, in ne obratno. Nič ni narobe, če ti zdravniki služijo na račun svojega dela, tako kot vsi drugi zasebniki. Če pa posamezni zasebniki, kot je zdravnik, pri katerem minister dela, prelivajo denar, namenjen za javno zdravstvo, v svoje žepe, pa tako kot to ni dovoljeno za zasebnike na drugih področjih, tudi zdravniki ne morejo biti izjema, pa naj bo zdravje še tako pomembno za vse nas. Državljani, ki financiramo javno zdravstvo, lahko ocenjujemo, ali smo zadovoljni s trošenjem našega denarja, namenjenega za javno zdravstvo. Da pa funkcionar, ki »razpolaga« s tem denarjem, ignorira naše ocene in meni, da je on merilo uspešne uporabe našega denarja, kaže, da gre za zasebnika, ki ne razume, komu mora služiti javni funkcionar. Ne želi odstopiti, ker očitno ima namen še veliko narediti v korist peščice, ki ga v tem podpira, in ne želi izpustiti iz rok koristi, ki jih vidi v javni blagajni.

Kakšna demokracija smo, da dovoljujemo takšno ignoranco javnega interesa posameznim funkcionarjem?

Majda Koren, Ljubljana