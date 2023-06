Janša naj nas zastopa v varnostnem svetu OZN!

Zunaj močno dežuje, jaz pa sedim v sobi in strateško razmišljam. Izjemno sem vesel, da so nas države z vsega sveta tako prepričljivo izvolile za začasno članico varnostnega sveta OZN. To je za nas zagotovo velik uspeh in še večja odgovornost. Na misel mi pride izjemna, morda nora ideja. Vsi vemo, da ima velike zasluge za to izvolitev nihče drug kot naš Janez Janša, sedaj že dobro leto poslanec in prvak največje opozicijske stranke SDS, sicer pa že trikrat predsednik vlade, pa obrambni minister in sploh politik z več kot tridesetletnim stažem. Zagotovo enim najdaljšim v Evropi. In s takim pedigrejem bi bil po mojem skromnem mnenju prav Janez Janša idealen zastopnik Slovenije v varnostnem svetu. Je človek, ki se praktično na vse spozna, zna ločiti zrno od pleva, je hitrih in premišljenih odločitev, in kar je v politiki redkost, svoje odločitve zna vedno jasno obrazložiti. Človek s takšnimi lastnostmi bi bil zagotovo idealen predstavnik naše male Slovenije. Pomembno bi bilo le to, da mu pri nastopanju in odločanju v varnostnem svetu kot država damo povsem proste roke. In v tem primeru sem prepričan, da bo na našem planetu kmalu zasijalo svetlo sonce, saj bodo trenutne krize, kot so tiste v Ukrajini, Sudanu in na Balkanu, kot tudi podnebne in prehranske težave, kmalu rešene, saj bo za vse to s svojimi predlogi, pobudami in odločitvami uspešno poskrbel naš Janez Janša.