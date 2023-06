Kot je opozoril direktor IJS Boštjan Zalar, tehnologije postajajo zelo specifične, in če dosežki znotraj posameznih področij niso pravilno predstavljeni, lahko pride v javnosti do nerazumevanja in celo do odpora. Tukaj imajo po njegovem mnenju sodelavci informacijskega centra in IJS pomembno nalogo, saj prav z »našimi jasnimi predstavitvami znanost približujemo tako odločevalcem kot širši javnosti«.

Prenovo centra sta vodila arhitekta Špela Nardoni Kovač in Igor Berlot. Kot sta razložila, je bilo eno od vprašanj, ki sta si jih pri tem zastavila, tudi to, kako prikazati energijo na način, da bo razumljiva tudi vizualno. »Izbrala sva najbolj običajen prikaz energije, to je modro svetlobo na temnem ozadju. Predvsem pa sva želela ustvariti prostor, ki bi obiskovalcu omogočil doživetje oziroma izkušnjo, da se počuti kot delček, ki potuje po prostoru za energijo. Prav izkušnja se nama je zdela zelo pomembna nadgradnja dosedanjih podatkov in znanja, ki ga sama razstava ponuja,« sta izpostavila.