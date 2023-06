Kot so zapisali pri ministrstvu, želijo z razpisom zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse uporabnike in spodbujati učinkovito ravnanje z njo. »S sredstvi razpisa želimo tehnološko posodobiti obstoječe objekte in povečati kakovost ter število javno dostopnih zunanjih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023,« so dodali.

Kot so pojasnili, je razpis razdeljen na dva sklopa, in sicer v okviru sklopa A podpirajo investicije občin, ki so lastnice javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, v sklopu B pa podpirajo občine, ki imajo v lasti zemljišča za posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin.

Za sofinanciranje je na voljo 10.864.414 evrov, »pri čemer želimo z razpisom finančno podpreti približno 100 projektov, od tega 60 projektov v okviru sklopa A in 40 projektov v okviru sklopa B«. Pri ministrstvu so pojasnili, da se bo sofinanciranje začelo po podpisu pogodb z izbranimi občinami, pri čemer bo izbrani prijavitelj upravičen do povračila upravičenih stroškov za obdobje od 1. januarja 2023 dalje.

Na ministrstvu so še zapisali, da v naslednjem letu lahko občine pričakujejo podoben razpis, za dvoletne investicije, »vse to pa je del 150 milijonov evrov napovedanih investicij v slovensko športno infrastrukturo v naslednjih petih letih«.

Za razvojne projekte na področju kmetijstva 2,25 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je danes v uradnem listu objavilo razpis za projekte za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju kmetijstva. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2,25 milijona evrov. Vloge bo mogoče oddati med 3. julijem in 20. septembrom.

Razpis sodi v podukrep razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in je namenjen izvedbi pilotnih projektov s ciljem razvoja novih oz. izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta.

Za ta namen je razpisanih 2,25 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 1,8 milijona evrov evropskih sredstev in 450.000 državnih sredstev, izhaja iz objave v uradnem list.

Vložitev vlog na javni razpis poteka od 3. julija do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.