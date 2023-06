Kot je povedal vodja novogoriške trgovine Eurospin Jernej Komar, je bila blagajničarka pri njih zaposlena od leta 2009. Ker je bila zgledna, zanesljiva in delavna, je napredovala v namestnico poslovodje, kar pa naj bi zlorabila, da se je v blagajne vpisovala s šiframi drugih zaposlenih. Pod njihovimi šiframi naj bi stornirala račune, nato pa zneske teh računov vzela iz blagajne in jih med malico spravila v žep.

To so ugotovili ob pregledu posnetkov nadzornih kamer nad blagajnami. Na njih je videti, kako blagajničarka stornirane račune zmečka in vrže v koš za smeti, znesek računa pa vzame iz blagajne in jih spravi, je pojasnil Komar. O tem je obvestil novogoriške policiste in jim izročil vso potrebno dokumentacijo.

Ob podrobnejšem pregledu so ugotovili, da je blagajničarka v povprečju stornirala po štiri račune na dan. Z začetnih 300 evrov na dan so se zneski zvišali tudi na 4000 evrov. Seštevek ukradenih zneskov gotovine iz blagajne v 14 mesecih tako znaša 45.000 evrov, je povedal Komar. Blagajničarka naj bi dejanje priznala in se zavezala, da bo denar vrnila v roku 15 dni.

Na novogoriški policijski upravi so potrdili, da so v začetku junija prejeli prijavo v zvezi s sumom kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja v eni od gospodarskih družb na območju Policijske uprave Nova Gorica. Drugih podrobnosti za zdaj niso mogli razkriti, dodaja časnik.