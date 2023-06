Tujce, ki obiščejo Slovenijo, navdušijo njene lepote, lepa in (na videz) ohranjena narava, zanimiva naselja, naravna in kulturna krajina, polja, zeleni travniki, na katerih je sicer manj cvetic in žuželk kot včasih, gozdovi in drugi naravni biotopi s svojim biološkim bogastvom, pestrostjo in raznolikostjo, kakršne le redko najdemo na tako majhnem ozemlju. Poleg naravne, zgodovinske in kulturne dediščine tujci pohvalijo ljudi in našo gostoljubnost. Slovenija je na prvi pogled (od daleč) videti idilično. Preveč idilično?

Tolažimo se, da mogoče ni tako hudo

Ko okolje in naravo pogledamo natančneje, opazimo marsikaj, kar je skrito, manj opazno in ni idealno. Skrbeti nas mora, da se Slovenija segreva hitreje in bolj od svetovnega povprečja. Podnebni in vremenski ekstremi, tudi majski cikloni in obilno deževje, ki so letos povzročili poplave in številne zemeljske plazove, (ž)ledolomi, pozebe, orkanski veter, vetrolomi in dolgotrajne suše so pogostejši in hujši. Število neogroženih (živalskih, rastlinskih in drugih živih) vrst in biotska pestrost se drastično zmanjšujeta. Nekateri biotopi izginjajo … Proizvajamo vse več smeti, različnih odpadkov in emisij (vključno s škodljivimi kemikalijami), ki jih najdemo povsod – tudi v okolju, ki se zdi urejeno in čisto, v tekočih vodah, jezerih, na mokriščih in v morju ter podtalnici. Marsikje problematična kakovost zraka ogroža človekovo zdravje. Tolažimo se, da mogoče ni tako hudo. Prepričani smo, da je Slovenija bogata z vodnimi viri, in ponosni, da smo uveljavili ustavno pravico do pitne vode in varstvo vodnih virov. Pogosto ne zaznamo onesnaženja, podnebnih in vremenskih sprememb, ki ogrožajo okolje, biotope, naravne vire in dolgoročno preživetje ljudi in življenja na našem planetu. Vendar raziskave odkrivajo kemično onesnaženje, mikro- in nanoplastiko skoraj povsod, tudi v kopenskih in vodnih organizmih ter v skoraj vseh prehrambnih verigah. Ugotavljamo, da podnebje in okolje postajata vse manj prijazni človeku in življenju nasploh.

Usodnosti teh problemov se (še!?) ne zavedamo. Nimamo strategij, politik, programov in ukrepov, ki bi jih ustrezno obravnavali in reševali. Niti relativno preprostih, cenenih in v preteklosti že uspešno uveljavljenih rešitev za posamezen problem, kakršna je kavcijski sistem za embalažo pijač, nam ne uspe sprejeti in uveljaviti. Nasprotujejo jim parcialni (ekonomski in drugi) interesi. Ni prave politične volje. Pa bi se dalo, saj so slovenske živilske trgovine že pred dobrega pol stoletja zbirale steklenice in embalažo nekaterih pijač ter vračale kavcijo zanje. Nostalgičen spomin naših generacij je, da smo otroci stekleno embalažo pridno zbirali in vračali, z denarjem, ki smo ga dobili, pa kupili kakšen priboljšek. Poznamo pozitivne tuje izkušnje kavcijskih sistemov za steklenice, plastenke in pločevinke, ki z vračilom kavcije kupcem spodbujajo ponovno uporabo ali recikliranje skoraj vse embalaže, predvsem pa bistveno zmanjšajo količino tovrstnih odpadkov, odvrženih ob cestah in železniških tirih ter v naravi. Izkušnje kažejo, da se po uvedbi kavcijskih sistemov količina v naravi odvrženih plastenk, ki počasi razpadajo v mikro- in nanoplastiko, zmanjša za več kot devet desetin. Zlasti učinkoviti so na javnih mestih enostavno dostopni avtomatizirani kavcijski sistemi, ki vračajo denar.

Vzpostavljanje avtomatiziranih kavcijskih sistemov terja čas in sredstva. Praviloma jih financirajo proizvajalci pijač, zainteresirani za zbiranje svoje embalaže oziroma surovin zanjo. Predlagam, da trgovine in druga prodajna mesta pijač takoj začnejo zbirati embalažo in vračati kavcijo kupcem, ki vrnejo embalažo. Proizvajalce pijač pa se zaveže, da ob dobavi pijač zagotovijo tudi reden odvoz zbrane vrnjene embalaže. Tako ne bomo izgubljali dragocenega časa in po nepotrebnem obremenjevali okolja.

Nujnost kavcijskega sistema

Če bi v Sloveniji obstajala politična volja, lahko predpise, potrebne za uveljavitev kavcijskega sistema, sprejmemo v mesecu ali dveh. Že mesec zatem bi takšen sistem zbiranja embalaže pijač lahko začeli izvajati. To bi bil pomemben prvi korak, za katerega nam bodo okolje in prihodnje generacije hvaležni. Predlagam, da podobne kavcijske sisteme, ki jih pretežno financirajo proizvajalci, uvedemo za vse vrste embalaž. Tako bi na prodajnih mestih in pri proizvajalcih zbirali vso vrnjeno stekleno, plastično, kovinsko in kartonsko/papirno embalažo, za katero bi kupci dobili vrnjeno kavcijo. Takšni kavcijski sistemi bi spodbujali kupce, da vrnejo embalažo, in podjetja, da svoje poslovanje in sistem zbiranja uporabljene embalaže racionalizirajo tako, da kar najbolj zmanjšajo količino embalaže za svoje izdelke in svojo embalažo zasnujejo tako, da jo bo najenostavneje zbirati, ponovno uporabiti in/ali reciklirati.

V boju za ohranitev monopola in dobičkov slovenska podjetja za zbiranje in predelavo embalaže in odpadnih surovin nasprotujejo uvedbi kavcijskih sistemov. Vendar njihovo nasprotovanje in argumente zlahka zavrnemo. Če so res učinkovita in koristna za okolje, družbo in gospodarstvo, kot trdijo, lahko v okviru kavcijskih sistemov svoje (boljše, cenejše in racionalnejše) storitve in kapacitete ponudijo proizvajalcem in trgovcem.

Dosedanje izkušnje s kavcijskim sistemom in drugimi nujno potrebnimi reformami porajajo dvom, ali je slovenska politika sposobna razviti, sprejeti in uresničevati strategije, politike, programe in ukrepe, ki se ukvarjajo s ključnimi problemi našega časa.

Velja, da bi politika v stabilnih, razvitih in zglednih demokracijah morala biti vključujoča, strpna in predvidljiva ter nekoliko dolgočasna. Uspešna je, ko dobro zadovoljuje potrebe in uresničuje interese ljudi ter učinkovito rešuje probleme, s katerimi se srečuje. Takšnemu idealu se občasno približa kakšna od najuspešnejših demokratičnih držav. Večinoma Slovenije ni med njimi.

Slovenska politika je dokaj predvidljiva. Ni vključujoča. Pogosto je nestrpna in neučinkovita. Vsak lahko presodi, kako dobro zadovoljuje potrebe in uresničuje naše interese. Že desetletja ji ne uspe mobilizirati ljudi in ustvariti potrebnega družbenega soglasja za nujno potrebne reforme, s katerimi (vse bolj!) zamujamo. Še manj uspešna je pri oblikovanju, razvoju in uresničevanju dolgoročnejših konceptov in strategij razvoja, ki bo podnebju, okolju, naravi in ljudem prijazen (ali vsaj prijaznejši), trajnosten in vzdržen.

Slovenska politika – tudi s pomočjo civilne družbe – uspešno (re)producira ideološke delitve in konflikte (najpogosteje o preteklosti), s katerimi prikriva svojo nesposobnost in neučinkovitost. Uspešno zavaja in deli ljudi skladno z načelom »deli in vladaj!«. Za to so (ideološko obarvani) spominski dnevi, njihovo uvajanje in ukinjanje idealni. Da se v prihodnje izognemo tovrstnim delitvam in sporom ter njihovi reprodukciji, predlagam, da slovenski parlament razglasi nacionalni dan spomina na žrtve vseh ideologij, sistemov, režimov in oblasti, pa tudi politik in politikov, ki je lahko tudi 17. maj. Pomembno je zavedanje, da obstajajo žrtve vseh ideologij, sistemov, režimov in oblasti. Ne le totalitarne ideologije, totalitarni in avtoritarni sistemi, režimi in oblasti, prav vse ideologije in tudi demokratični sistemi, režimi in oblasti ustvarjajo svoje žrtve. Tudi samostojna slovenska država. Naj omenim žrtve ekonomske tranzicije in tranzicijskega plenjenja, izbrisane, žrtve upravnih in sodnih postopkov, napak in nedoslednosti (spomnimo se Kafke!), tiste, ki ne morejo uresničevati svojih pravic, ker so na primer ostali brez osebnega zdravnika … Vključujoč dan spomina na vse žrtve bi bil sprejemljiv za vse.

Ni naključje, da sem omenil žrtve politik in politikov. Neustrezne in izključujoče politike, sebični, vase zagledani in nespravljivi politiki in voditelji, ki niso sposobni na miren in demokratičen način reševati probleme, zadovoljevati potreb ljudi in njihovih interesov, so ključni dejavniki sporov, delitev in konfliktov, ki lahko, če nam ne uspe preprečiti njihovega zaostrovanja, prerastejo v oborožene spopade in vojne. Politiki so z drugimi vladajočimi elitami najbolj odgovorni za vse žrtve.

Gibanje za reforme

Ne kaže, da se bodo obstoječa slovenska politika, politiki in politične stranke brez korenite reforme sistema začeli vsaj približevati omenjenim demokratičnim idealom, saj niso sposobni reševati nakopičenih kriz in uresničiti nujno potrebnih reform. Zato je prav, da se ljudje vprašamo, kaj lahko storimo za izboljšanje situacije.

Lahko oblikujemo široko in vključujoče družbeno gibanje za reforme, ki bo začelo široko in poglobljeno razpravo ter oblikovalo predloge celovitih družbenih, ekonomskih in političnih reform, vključno z ustavno reformo, ki bi jih skladno s pravnim redom potrdili na referendumih. Ob slovenskih izkušnjah in znanju moramo upoštevati tudi tuje znanje in izkušnje. Vendar tujih rešitev, ki so lahko uspešne v drugih, zlasti velikih državah, ne smemo prenašati nekritično. Kritično preveriti in večinoma zavrniti moramo predloge bivših politikov (vključno z ministri), ekonomistov in drugih strokovnjakov, ki ne priznajo svojih preteklih napak in še vztrajajo pri ekonomiji stalne in neomejene rasti, ki v omejenem svetu ni vzdržna, ter pri javno-zasebnem partnerstvu (PPP), ki se zaradi pohlepa po zasebnem profitu vedno znova izrodi.

V oblikovanje reformnih predlogov v procesu vključujočega odprtega javnega dialoga moramo na podlagi dogovorjenih pravil in procedur povabiti in enakopravno vključiti vse zainteresirane akterje. Takšne razprave in oblikovanje potrebnega soglasja o nujnih reformah in konkretnih reformnih rešitvah terjajo čas in aktivno sodelovanje vseh. Časa za zavlačevanje ni.

Menim, da je ključna volilna reforma, ki z uvedbo preferenčnega glasovanja za posamezne kandidate z različnih list omogoča volilcem, da izrazijo vsaj tri preference in neposredno odločajo o izvolitvi posameznih kandidatov. Kandidati, ki dobijo dovolj preferenčnih glasov, bi bili neposredno izvoljeni za poslance, na strankarskih in volilnih listah pa bi bili izvoljeni kandidati, ki dobijo največ preferenčnih glasov. Da bi okrepili odgovornost strank in list za delo izvršilne oblasti, predlagam, da vlado oblikuje pet strank in list, ki na volitvah dobijo največji delež glasov. Če jih je v parlament izvoljenih manj, v vladi sodelujejo vse. Upam, da bodo stranke in liste, ki bodo želele upravičiti zaupanje volilcev, za ministre predlagale najbolj usposobljene in sposobne kandidate, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost.

Upoštevaje izkušnje predlagam, da bi na volilne liste – ne glede na formalno izobrazbo – uvrstili le kandidate, ki uspešno opravijo obvezno (vsaj dvajseturno) izobraževanje in usposabljanje o institucijah, procesih in delovanju političnega sistema. Z referendumom pred naslednjimi volitvami bi lahko odločili, da ne smejo kandidirati kandidati, ki so več kot en mandat opravljali katero koli voljeno (politično) funkcijo, ker jim ni uspelo preprečiti ideoloških delitev.

Koncept in strategija vključujočega, trajnostnega in vzdržnega razvoja, ki upošteva naravne in okoljske danosti in omejitve ter je človeku, družbi, naravi, okolju in podnebju prijazen, terjata vrsto nujnih reform (na primer zdravstvena reforma, trajna oskrba, reforma ustavnega sodišča …), o katerih se kot demokratična družba moramo dogovoriti v procesu vključujočega odprtega javnega dialoga, ki omogoča stalno razpravo o vseh relevantnih vprašanjih preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

PROF. DR. MITJA ŽAGAR, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja in redni profesor na Univerzi v Ljubljani, Univerzi Primorskem in na Novi univerzi.

