Victor Wembanyama

Trenutno z naskokom najboljši igralec v najboljši francoski košarkarski ligi je v rednem delu prvenstva uradno postal najkoristnejši igralec prvenstva, najboljši mladi igralec, najboljši strelec prvenstva, najboljši obrambni igralec in igralec z največ podeljenimi blokadami. Devetnajstletni Victor Wembanyama, sin očeta iz Konga in francoske matere, sicer košarkarice in trenerke, je bil v letošnji sezoni gibljivi center moštva Metropolitans 92 iz Pariza. Wembanyama ima 221 centimetrov in okoli 110 kilogramov, dve srebrni medalji s francosko reprezentanco s prvenstev mladih moštev in neverjetno letošnjo statistiko. V povprečju je v rednem delu prvenstva dosegel 21,6 točke na tekmo, kar je v francoskem prvenstvu nazadnje uspelo Ricku Hughesu pred 20 leti. Če ne bo večjih poškodb, ga gotovo čaka lepa prihodnost in tudi zato je postal prvi izbor letošnjega nabora. Mediji v ZDA ga hvalijo (primerjajo ga s Kevinom Durantom in LeBronom Jamesom) in vsem je skupna trditev, da svet še ni videl tako visokega igralca, ki bi bil tako gibljiv. Skoraj gotovo ga bo izbral San Antonio.