#intervju Mic Jogwer, Pink Turns Blue​: Egoizma je še več, kot ga je bilo nekoč ​

Skupina Pink Turns Blue je bila od nekdaj skupina, ki ji ni bilo vseeno – in to ozaveščenost je ponesla iz zatohlega undergrounda na ulice razdeljenega mesta in sveta. V osemdesetih letih, ko je bilo nebo nad Berlinom sivo in polno angelov, je v klubih pod mestom odmevala temačna glasba, ki so ji nadeli ime temni novi val in je mimo srednjih tokov poskušala nagovoriti človekovo osebnost tudi z neprijetnimi temami. »Zeitgest« je tako najpogostejša beseda v odgovorih ustanovnega in edinega še izvirnega člana tria Mica Jogwerja.