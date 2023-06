Razgradnja prostorskega načrtovanja: Vse naše politike prostora​

Le kako se nam je lahko zgodila Magna? Zaradi neumnosti in pohlepa, seveda, in ker na državni ravni nimamo ustreznega in delujočega prostorskega načrtovanja. Magna Steyr, ki je leta 2019 na najbolj rodovitnih poljih v občini Hoče postavila lakirnico avtomobilov, sedaj svoja vrata zapira verjetno za vedno. Zaradi te narcisoidne avanture takratnega ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška smo izgubili dobra polja za pridelavo hrane in tudi najboljšo lokacijo za kakršno koli drugo dejavnost.