#intervju Marija Pejčinović Burić, generalna sekretarka Sveta Evrope: Rusko ljudstvo se mora odločiti, kakšno družbo si želi

Nekdanja podpredsednica hrvaške vlade in zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić že skoraj štiri leta vodi edino pravo panevropsko organizacijo Svet Evrope, ki vse od konca druge svetovne vojne bedi nad ohranjanjem demokracije in človekovih pravic v Evropi. Šestdesetletna diplomatka ima v zadnjih letih veliko dela. Skrb zbujajoč trend upada demokracije v Evropi se zrcali v poročilih Sveta Evrope, območje stare celine je poleg tega že slabih šestnajst mesecev zatopljeno v vojno vihro, ki je spremenila varnostno arhitekturo Evrope in globalne geopolitične odnose.