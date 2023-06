Vilna pred durmi: Natov vrh v vojni vihri

Vilna, glavno mesto Litve, v slovenski politiki, diplomaciji in javnem mnenju nima ravno pozitivne konotacije. Slovenija je bila članica vilenske skupine kandidatk, ki so se pripravljale na članstvo v zavezništvu. Skupaj so podpisale vilensko izjavo o iraškem orožju za množično uničevanje, ki naj bi Združenim državam politično pomagala zagotoviti zadostno mednarodno podporo za napad na Irak. Priključitev izjavi v zameno za ameriško soglasje za članstvo v Natu naj bi bil eden večjih (nasprotniki Nata ocenjujejo, da celo največji) slovenskih diplomatskih grehov v treh desetletjih obstoja diplomatske službe.