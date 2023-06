Evropska podnebna dilema

V prizadevanjih, da bi postala prvi ogljično nevtralen kontinent, mora Evropa vzpostaviti delikatno ravnotežje. Ali lahko Evropska unija preobrazi svoje gospodarstvo tako, da hkrati okrepi svojo konkurenčnost? In ali lahko doseže ta cilja in obenem ohrani status oblikovalca globalnih standardov ter še naprej ostane zavezana svojim načelom fiskalne odgovornosti? Odgovor na ti dve vprašanji je zelo jasen: ne, to ni mogoče. Kompromisi so neizbežni in ugotavljanje, čemu se bo treba odpovedati, da bi vzpostavili pravo ravnotežje, bo veliko težje, kot mislijo politiki.