Nestalni šampioni

“4, 3, 2, 1 … in Slovenija je nestalna članica varnostnega svetaaaaaa!« sem od nekod slišal tuliti pokajoči glas Petra Vilfana, ko sem gledal ministrico za zunanje zadeve, ki je zmagoslavno dvignila roke v zrak. Sivolasi diplomati ob njej so si padali v objem, njihove oči pa so napolnile solze nepopisne sreče. Manjkal je le še Borut Pahor, da pomaha z ogromno slovensko zastavo.