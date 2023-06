Françoise in Hilma

Ta torek je v New Yorku v stodrugem letu življenja s tega sveta tiho odšla Françoise Gaime Gilot, francoska slikarka, katere dela visijo v najpomembnejših ameriških in evropskih galerijah in muzejih. Kljub temu pa je znana le kot prva in edina ženska, ki je zapustila velikega Pabla Picassa.