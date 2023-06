Kriza na Kosovu: »Dovolj nam je žrtev, dovolj nam je vojne.«

Ilir Peci je pred dobrim tednom dni stal na hribu, visoko nad Kosovsko Mitrovico, in zrl v dolino. Nosil je povsem novo črno obleko s kravato. Priložnost je bila svečana: to je bil šele njegov drugi javni nastop – potem ko je prisegel kot župan občine Zvečan. Govoril je tiho in nekoliko negotovo. »V tej situaciji smo se odločili, da kabinet vzpostavimo tu, v krajevni skupnosti,« je rekel. »V Zvečanu je za nas prenevarno.« Spodaj, v dolini, so pot do vasi Lipe, kjer stoji Pecijeva pisarna, nadzirala policijska vozila. Videti je bilo velike oklepnike z mitraljezom na vrhu. To je nenavadno spremstvo za župana majhne občine, predmestja Mitrovice, s komaj šestnajst tisoč prebivalci.