Stiska s pitno vodo

Francisco Ferreira je profesor na javni univerzi Nova v Lizboni in raziskovalec v Centru za okoljske in trajnostne študije. Bil je član nacionalnega sveta za preskrbo z vodo, že nekaj let pa je na čelu nevladne okoljevarstvene organizacije Zero. Profesor opozarja, da bi morala Portugalska že zdavnaj imeti nacionalni načrt oskrbe z vodo, v katerem bi opredelila, kako trajnostno ravnati s to dragoceno dobrino.