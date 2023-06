Mnogi pa si tega še vedno želijo in nočejo, da jim algoritem izbira njihovo bodočo ljubezen, ter še vedno raje vidijo, da to počne človek. Na to kaže tudi priljubljenost ženitno posredniškega festivala, ki se že 165 let vsako jesen odvije v Dalyjevem domačem kraju, Lisdoonvarni na jugozahodu Irske. Daly sicer v ženitnoposredniškem baru uraduje vsak večer za konec tedna, toda septembra se v vas zgrne do 60.000 obiskovalcev, ki ščejo ljubezen, srečo in družino. Iz dolgoletnih izkušenj Daly sicer zatrjuje, da se največ zvez naplete v pubih, na pogrebih in porokah, prisega pa tudi na svojo ljubezensko knjigo, v katero na eno stran uvršča pisma samskih žensk željnih ljubezni, na drugo stran pa tista, ki so mu jih poslali moški iskalci. Kdor obe roki položi na ljubezensko knjigo, zadostuje že enajst sekund in močna želja po partnerstvu, bo v šestih mesecih poročen ali pa vsaj v trdni partnerski zvezi, zatrjuje Daly. Le garancije, da bo tudi držala do groba ne more dati, saj je spodletelo celo pri ženitnem posredniku samem, ki mu je ženo »priskrbel« njegov ded pri 91 letih. Danes sta sicer ločena, vendar Daly pravi, da je bila žena prelepa, da sta imela veliko otrok in bila tudi zelo srečna.