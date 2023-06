Alshebl se je odločil za slednje in prek Libanona pobegnil v Turčijo, od tam pa z gumijastim čolnom na grški otok Lesbos. Ko je prišel v Nemčijo, je najprej leto in pol živel v mestecu Calw v deželi Baden-Württemberg, kjer se je naučil nemško, danes govori ta jezik skoraj brez naglasa. Nato se je preselil v Althengstedt, kjer se je po opravljeni delovni praksi v mestni hiši izšolal za upravnega uradnika. Kasneje se je na magistratu tudi zaposlil, v mestni upravi je bil zadolžen za upravljanje otroških vrtcev in digitalizacijo. Letos se je nekdanji sirski begunec odločil, da bo na lokalnih volitvah kandidiral za župana v sosednjem kraju Ostelsheim in ob nekaj manj kot 70-odstotni volilni udeležbi v kraju z 2500 prebivalci je z več kot 55 odstotki glasov zmagal že v prvem krogu. Alshebl, ki je izid volitev komentiral z besedami, da je Ostelsheim s tem lahko vzor strpnosti in svetovljanstva v Nemčiji, se zaveda, da njegova zmaga v pogosto konservativnem podeželskem okolju ni samoumevna.