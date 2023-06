Na vrhu ognjenika Mayon, enega najaktivnejših v državi, ki je zaradi svoje popolne oblike stožca znan tudi kot turistična atrakcija, so v četrtek po podatkih filipinskega inštituta za vulkanologijo in seizmologijo (Phivolcs) opazili žareče kamenje in tokove vroče lave.

»Za vulkan Mayon trenutno velja tretja stopnja ogroženosti, saj je v kraterju prisotna magma, nevaren izbruh pa je možen v nekaj tednih ali celo dneh,« je Phivolcs zapisal v današnjem obvestilu za javnost. Opozorili so tudi na nevarnost padajočega kamenja in povečano seizmično aktivnost.

Ogroženo območje bo moralo zapustiti približno 2400 družin oziroma 10.000 prebivalcev okoliških krajev. »Želim ohraniti rekord naše province z ničelnim številom žrtev vulkanskih izbruhov, zato upam, da bomo ljudi lahko spravili na varno,« je na četrtkovem izrednem sestanku v provinci Albay dejal guverner Edcel Greco Lagman.

Znake nemirne dejavnosti kaže tudi vulkan Taal v bližini filipinske prestolnice Manila, ki je v zadnjem tednu bruhal velike količine pare. Ta se je dvignila tudi do višine 3000 metrov, kar je povzročilo pojav strupenega vulkanskega smoga. Regionalne oblasti so prebivalce v okolici pozvale, naj nosijo zaščitne maske.

Filipini sicer ležijo na pacifiškem ognjenem obroču, tako da so potresi in vulkanske aktivnosti pogosti, kot tudi obsežne preventivne evakuacije prebivalcev v okolici aktivnih vulkanskih območij.