»Vlada Republike Sudan je obvestila generalnega sekretarja Združenih narodov, da je Volkerja Perthesa z današnjim dnem razglasila za persono non grata« je v četrtek sporočilo zunanje ministrstvo v Kartumu.

General al Burhan, ki velja za de facto predsednika Sudana, je v pismu ZN prejšnji mesec nemškega diplomata Perthesa obtožil pristranskosti, nespoštovanja »nacionalne suverenosti« in zaostrovanja spopadov med redno vojsko in Silami za hitro podporo (RSF), ki jim poveljuje general Mohamed Hamdan Daglo.

Uradnik sudanske vlade, ki ni želel biti imenovan, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je bila odločitev sprejeta, »ker se je (Perthes) postavil na stran nekaterih političnih strank in poudaril, da se politični proces omeji na nekatere stranke in izključi druge«.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Perthesa v preteklosti večkrat branil, poroča AFP in ob tem dodaja, da se pri ZN na odločitev sudanskih oblasti še niso odzvali.

Razmere v Sudanu, kjer so spopadi med rivalskima vojskama obeh generalov izbruhnili 15. aprila, ostajajo napete in kaotične, iz države dnevno poročajo o novih spopadih.

Zadnje premirje med sprtima stranema, sklenjeno ob posredovanju ZDA in Savdske Arabije, se je izteklo v soboto zvečer. Od takrat ni bilo jasno, ali bodo vojska in sile RSF nadaljevale pogajanja o prekinitvi ognja.

Po poročanju očividcev so danes potekali spopadi v bližini kompleksa za proizvodnjo orožja in skladišča orožja Jarmuk v Kartumu, od koder so že drugi dan zapored videli oblake dima. V vzhodnih delih prestolnice so bili izvedeni zračni napadi, slišati je bilo tudi protiletalske topove, poroča AFP.

V spopadih med vojsko in silami RSF je od sredine aprila umrlo več kot 1800 ljudi. Po navedbah ZN je razseljenih skoraj dva milijona ljudi, vključno s 476.000, ki so se zatekli v sosednje države.