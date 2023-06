Na kraj dogodka je bilo napotenih več policijskih patrulj in kriminalisti z območja Policijske uprave (PU) Nova Gorica, ki so kraj tudi zavarovali in začeli evakuacijo bližnjih prebivalcev. Pri njihovi evakuaciji so policistom PU Nova Gorica pomoč nudili gasilci PGD Kanal, poklicni gasilci iz Nove Gorice in reševalci Zdravstvenega doma Nova Gorica. V dogodku sicer nihče od občanov ni bil poškodovan.

Pomoč so policistom nudili tudi policijski pogajalci, pripadniki specialne enote policije in pripadniki oddelka za protibombno zaščito, o sumu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti pa so policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.

Intervencijo so policisti in pripadniki specialne enote policije uspeli zaključiti v večernih urah, ko so s prisilnimi sredstvi prijeli 45-letnega moškega. Ker je pri tem utrpel lažje telesne poškodbe, so ga odpeljali na pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici, nato pa so ga predali v oskrbo zdravstveni ustanovi na Severnem Primorskem, so še sporočili s PU Nova Gorica.