Po navedbah ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja so ruske sile v sredo zvečer po dve uri trajajoči bitki odbile ofenzivo ukrajinskih sil v regiji Zaporožje. Ob tem je tiskovni predstavnik ruskega polka Vostok pojasnil, da je bilo v spopadih v Zaporožju uničenih 13 ukrajinskih tankov, v regiji Doneck pa osem.

Ukrajinske sile naj bi v četrtek zvečer ob pomoči tankov, topništva in brezpilotnih letalnikov sprožile nove napade v Zaporožju, je poročal proruski vojaški bloger Vladimir Rogov in pojasnil, da intenzivni spopadi potekajo med mestoma Orihiv in Tomak, ruske sile pa naj bi zadrževale svoje položaje.

Mesto Tomak je po ocenah vojaških poznavalcev ključen cilj ukrajinskih sil. Z njegovim zavzetjem bi se jim namreč odprla pot proti Azovskemu morju, s čimer bi lahko razdelili ruske sile. To pa ne bi le oslabilo njihovih bojnih sposobnosti, temveč bi s tem prekinili tudi kopensko povezavo do polotoka Krima, ki ga je Rusija enostransko priključila leta 2014.

Ukrajinska stran spopadov v Zaporožju ni potrdila. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar pa je v četrtek izjavila le, da so ruske sile v Zaporožju trenutno v fazi obrambe, poroča britanski BBC.

Ukrajino so medtem ponoči pretresli novi ruski zračni napadi. V mestu Zviahel v regiji Žitomir so napadi po navedbah lokalnih oblasti terjali eno smrtno žrtev, še trije so bili ranjeni. V napadu na mesto Uman v Čerkaški regiji pa je bilo ranjenih osem civilistov.

Ukrajinske letalske sile poročajo, da so v napadih, ki so trajali šest ur, skupno sestrelile štiri od šestih ruskih manevrirnih raket in 10 od 16 brezpilotnih letalnikov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Spopadi naj bi se nadaljevali tudi v ruski obmejni regiji Belgorod. V ukrajinskem obstreljevanju mesta Belgorod naj bi bili ranjeni trije civilisti, več stavb pa je bilo poškodovanih, trdi guverner regije Vjačeslav Gladkov. Kijev naj bi prav tako obstreljeval bližnje mesto Šebekino, kjer pa o žrtvah ne poročajo.

Dron naj bi poškodoval tudi stanovanjsko stavbo v mestu Voronež, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Telegramu zapisal guverner istoimenske ruske regije Aleksander Gusev.