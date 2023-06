Otroke in skrbnike so iz sirotišnice Maygoma v Kartumu evakuirali v mesto Madani, približno 200 kilometrov južno od prestolnice, je pojasnila tiskovna predstavnica ICRC Alyona Synenko in dodala, da so za izvedbo operacije potrebovali varnostna zagotovila obeh vojskujočih se strani.

Jean-Christophe Sandoz, vodja delegacije ICRC v Sudanu, je dejal, da so otroci, stari od enega meseca do 15 let, preživljali neverjetno težke trenutke, še posebej težko pa je bilo za otroke s posebnimi potrebami.

V sirotišnici je ob izbruhu vojne aprila živelo približno 400 otrok. Zaradi spopadov je bil zdravnikom in skrbnikom otežen dostop do sirotišnice, prav tako je pogosto prihajalo do izpada elektrike, pomanjkanja vode, temperature pa so se povzpele tudi do 43 stopinj Celzija, poroča britanski BBC.

Otroci, zlasti najmlajši, so začeli umirati. Samo v Mygomi je po navedbah Sklada ZN za otroke (Unicef) od 15. aprila umrlo 67 otrok, večinoma zaradi lakote, dehidracije in pomanjkljive zdravstvene oskrbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V spopadih med sudansko vojsko in pripadniki paravojaških Sil za hitro podporo (RSF) je od sredine aprila skupno umrlo več kot 1800 ljudi. Več kot milijon jih je notranje razseljenih, še približno 425.000 pa jih je po navedbah nevladne organizacije ACLED pobegnilo v tujino.

Po podatkih Unicefa več kot 13,6 milijona otrok v državi potrebuje humanitarno pomoč za preživetje, 620.000 pa jih trpi zaradi akutne podhranjenosti.