Po osmih letih bralce Dnevnika in Nedeljskega dnevnika ponovno vabimo v Terme Čatež na prijetno in aktivno druženje, ki so ga v uredništvu Nedeljca poimenovali Dan nordijske hoje. Naš tednik bo namreč 10. junija v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije pripravil zanimiv športnorekreacijski dogodek, ki se ga bo udeležilo predvidoma dva tisoč navdušencev. Vzporedno z nordijsko hojo bo potekal tudi zaključni dogodek akcije Naj picerija Slovenije 2023.

Brezplačno bomo razdelili 2023 pic

Ob tej priložnosti bodo razglasili deset najboljših picerij po mnenju glasovalcev, bralcev Nedeljskega dnevnika ter strokovne komisije iz vrst Sekcije picopekov Slovenije, ki je tudi soorganizator dogodka. Najboljše picerije bodo bogato nagrajene, nekatere med njimi se bodo na prizorišču tudi predstavljale na stojnicah. Udeleženci dogodka seveda ne bodo ostali lačni, saj bo približno dvajset picopekov iz različnih picerij po Sloveniji, tudi iz nagrajenih, speklo rekordnih 2023 pic, ki jih bodo brezplačno razdeljevali med obiskovalce. Med drugim pa boste lahko spoznali tudi najmlajšega mojstra picopeka Brina Rekarja, ki pri komaj desetih letih vešče obvlada umetnost priprave pice.

Tiste, ki boste dan izkoristili tudi za prijetno rekreacijo in se nam nameravate priključiti na eni od tras, pripravljenih za nordijsko hojo, v termah pričakujemo po 8.30, ko bo mogoče že opraviti prijavo in prevzeti vrečko, ki so jo napolnili sponzorji dogodka. Med 9. uro in 9.50 bodo demonstratorji in člani izobraževalne vrste NHT pri Smučarski zvezi Slovenije poskrbeli za ogrevanje, začetnikom pa pokazali nekaj osnov nordijske hoje. V spremstvu izkušenih vodnikov se bodo nato pohodniki podali po nasipih reke Save do sotočja Krke in Save v dolžini pet kilometrov, pohoda na hrib Šentvid nad vasjo Čatež v dolžini deset kilometrov ali družinskega pohoda na dvokilometrski razdalji z vodenim ogledom indijanske vasi v Termah Čatež.

Za udeležence dogodka brezplačno kopanje v bazenih

Tudi če boste v Čatež prišli zgolj kot »spremljevalec«, vam zagotavljamo, da vam ne bo dolgčas, saj bo ves čas poskrbljeno za pester program. Če nič drugega, boste lahko spremljali dogajanje na stojnicah. Dogodek bo za udeležence, ki se bodo lahko med drugim kopali v zunanjih bazenih, povsem brezplačen, bomo pa na prizorišču zbirali prostovoljne prispevke za Iskrico Nedeljskega, ki pomaga družinam v stiski. Dogodek bo povezoval znani radijec Blaž Babič. In morda še namig – v Terme Čatež se lahko do Brežic pripeljete tudi z vlakom. Za upokojence in otroke je vožnja z vlakom brezplačna, preostali udeleženci dogodka pa lahko pri nakupu vozovnice uveljavijo 75-odstotni popust. Od železniške postaje do term bo za prijavljene na dogodek organiziran brezplačen avtobusni prevoz.