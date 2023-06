Čeprav Rusija ni več članica Sveta Evrope – iz nje so jo druge članice izločile takoj po začetku vojne v Ukrajini, Pejčinović-Burićeva odgovarja na številna naša vprašanja, povezana s sedanjim in prihodnjim statusom Rusije v mednarodnih odnosih, kajti tudi po koncu vojne bo Rusija še obstajala. Generalna sekretarka obžaluje, da je sedanje politično vodstvo Rusijo popeljalo v povsem napačno smer, saj so se v času Mihaila Gorbačova nakazovali drugačni odnosi med Zahodom in Rusijo. »Rusko ljudstvo se mora odločiti, kdo mu bo vladal in kakšno družbo si želi. Družba, ki jo mi cenimo, je takšna, v kateri se spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine ter uspevajo demokratične vrednote. V današnji Rusiji zagotovo ni tako,« je dejala Pejčinović-Burićeva.

Po njeni oceni se rusko popolno neupoštevanje človeških življenj in odločnost prizadejati škodo civilistom v današnjem času sploh ne bi smelo več dogajati. »Človeška bitja – ne glede na to, ali so samodržci ali ne – se zagotovo lahko bolje obnašajo. Bojim se, da se bo sedanje rusko vodstvo zapisalo v zgodovino kot eno najslabših v našem času.«