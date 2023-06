Norveški čudežni deček Erling Haaland je zapolnil še zadnji kamenček v mozaiku, ki je manjkal za popolnost Manchester Cityja pod vodstvom trenerskega perfekcionista Pepa Guardiole. Dvaindvajsetletni Norvežan je v prvi sezoni sezoni v Angliji, ki velja za najbolj zahtevno ligaško tekmovanje na svetu, kot za šalo porušil številne rekorde. Števec golov je trenutno pri neverjetni številki 52 na prav toliko tekmah, zadetek je dosegel v povprečju na vsakih 78 minut. Športne gene je podedoval po očetu Alfieju, ki je bil profesionalni nogometaš tudi v angleških klubih Nottingham, Leeds in Manchester City, in materi Gry Marite Braut, ki je v atletiki tekmovala v sedmeroboju. Ko je izbiral klube v svoji karieri, v ospredju ni bil denar, ampak vizija, kako mu bodo pomagali pri nogometnem razvoju. Z njimi je doslej osvojil šest lovorik, različnih individualnih nagrad pa je zbral že 42.

Haaland živi v svojem svetu. Nogomet igra po svojih zakonih in veliko stvari počne po izjemnem občutku. Ker ima prirojen instinkt, čuti igro in žogo, zato se zna neverjetno postavljati na igrišču, zlasti v kazenskem prostoru. Večino golov v letošnji sezoni je zabil na račun svojega gibanja in razmišljanja, zato mu napovedujejo, da bo v karieri dosegel več kot tisoč golov. Njegove odlike so mladost, ambicioznost, nadarjenost, tehnično znanje in fizična moč vikinga. V profesionalnem pristopu je zelo podoben slovitemu Portugalcu Cristianu Ronaldu, ki je ob Zlatanu Ibrahimoviću tudi njegov vzornik. Je namreč vrhunski profesionalec, ki za svoje telo skrbi po deset ur na dan: regeneracija, meditacija, ledene kopeli, posebne diete, stalno je v telovadnici ...

Argentinec Lautaro Martinez spada med najboljše napadalce na svetu, potem ko je sledil očetovim stopinjam. Ko je iz rodne Bahie Blance pri 17 letih prestopil v Racing Club, je imel takšno domotožje, da se je želel vrniti domov, nato pa je z goli vzbudil zanimanje Reala iz Madrida, a zavrnil ponudbo za selitev v Španijo. Zanj so se zanimali številni evropski klubi, leta 2018 pa je odšel v Inter iz Milana, kjer se je hitro uveljavil kot eden najboljših napadalcev v serie A. Z Interjem je osvojil pet lovorik, z argentinsko reprezentanco pa tri. Letošnja sezona z 28 goli na 56 tekmah (zadetek je dosegel na 144 minut) je najboljša v njegovi klubski karieri. Njegove odlike so tehnično znanje, dobro preigravanje, natančen zaključni strel in obilo nogometne inteligence za sodelovanje v kombinatoriki. Čeprav je visok le 174 centimetrov, je zelo dober v zračnih dvobojih. Ker je izjemno vztrajen in ima zmagovalno miselnost, se ga je prijel vzdevek El Toro (bik).