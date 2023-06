Za otroke gre!

Statistični urad je objavil najnovejše podatke o številu rojstev v Sloveniji. Kaj naj rečemo, ne gre nam najbolje. Aprila se je rodilo 1268 otrok, kar je odstotek manj kot aprila lani. Marca je bilo še slabše. Rodilo se je 1297 otrok, kar je celo šest odstotkov manj kot marca lani. A težave so po prepričanju uredništva rubrike mnogo globlje in segajo, saj veste, zakaj, devet mesecev nazaj. Ko sta bila junij in julij. Konec pomladi, začetek poletja ... Rožice, ptički, brstenje, dehtenje ... Nič? Nič! No, vidite, zato pa smo tam, kjer smo.