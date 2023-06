Poslanska skupina neodvisnih poslancev Liot, ki je v predlogu zakona predlagala ponovno uvedbo upokojevanja pri 62 letih, je danes predlog zakona umaknila, potem ko so vladni poslanci minuli teden na pristojnem odboru ta člen iz besedila črtali.

Vodja poslanske skupine Bertrand Pancher je danes pojasnil, da so se za umik odločili, ker so v besedilu ostala samo dopolnila manjšine francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki jo je obsodil za napad na demokracijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Levičarsko zavezništvo Nupes je zaradi te »nedemokratične poteze« nato danes vložilo nezaupnico vladi, o kateri naj bi poslanci glasovali v začetku prihodnjega tedna. Po poročanju AFP ima nezaupnica malo možnosti za uspeh, saj je malo verjetno, da jo bodo podprli konservativni republikanci.

Vlada je zaradi nepriljubljene pokojninske reforme sicer doslej uspešno prestala že dve glasovanji o nezaupnici, ki sta jo vložila Liot s podporo levice in skrajno desni Nacionalni zbor, potem ko je vlada 16. marca reformo sprejela mimo parlamenta na podlagi ustavnega instrumenta. Macron je nato aprila podpisal ustrezen zakon, tako da bodo reformo začeli izvajati 1. septembra.

Mathilde Panot, predstavnica skrajno leve stranke Nepokorna Francija (LFI), je danes zagotovila, da zavezništvo Nupes ne bo »nikoli opustilo boja« proti višji upokojitveni starosti in da si bo še naprej prizadevalo za skupni cilj, to je znižanje upokojitvene starosti na 60 let.

Vlada je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub Macrona, uradno napovedala v začetku leta in pri njej vztraja kljub nasprotovanju sindikatov ter množičnih protestom in stavkam.