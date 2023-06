#ntervju Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa 58. Festivala Borštnikovo srečanje: Zavest o lastni krhkosti in odgovornosti

Nocoj se v SNG Maribor s predstavo Vihar, kot jo je po znameniti Shakespearovi igri v Stalnem gledališču Torino zasnoval in zrežiral Alessandro Serra, slovesno odpira 58. Borštnikovo srečanje. Naš nacionalni gledališki festival se je sicer z gostovanji uprizoritev iz tujine in drugimi dogodki začel že v ponedeljek, jutri pa se bo prevesil v svoj osrednji del. Na sporedu bo namreč prva od dvanajstih letošnjih tekmovalnih predstav, kot jih je iz slovenske gledališke produkcije lanskega leta izbrala tokratna selektorica, dramaturginja, gledališka kritičarka ter teatrologinja Vilma Štritof. Te se bodo vrstile vse do konca prihodnjega tedna in zaključne podelitve nagrad.