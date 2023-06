Paradoks razogljičenja prek obnovljivih virov

Splošno smo posvojili narativo, da je z namenom zmanjšanja globalnih izpustov CO 2 treba razogljičiti proizvodnjo električne energije in da je najučinkovitejši in najlogičnejši način razogljičenja prek obnovljivih virov energije (OVE), predvsem prek energije sonca in vetra. Toda ali ta logika sploh drži?