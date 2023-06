Ogroženi, ker pomagajo trpinčenim živalim

V Sloveniji je šestnajst zavetišč za živali. Nekatera sprejemajo samo mačke, psov ne. Ker jih je premalo, so prenatrpana. Njihovo financiranje ni urejeno, in kot ga niso uredile njene predhodnice, ga očitno ne bo niti trenutna vladajoča koalicija. Njeni poslanke in poslanci so namreč spisali predlog novele zakona o zaščiti živali, ki se problematike obstoječih zavetišč sploh ne dotika oziroma je ne naslavlja, kot bi učeno rekla poslanka SD Meira Hot. Ne »naslavlja« pa je zato, ker bi bilo treba po njenem najti zakonsko rešitev, ki bi zavetiščem preprečila bogatenje.