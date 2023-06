Junij 2023 bo en sam velik izziv. Tako vsaj na podlagi izračunov trdi numerologinja Lili Sorum, ki je za spletni Žurnal24 napovedala, da se nam obeta čustven in romantičen mesec. »Prebudila se bo strast, pa tudi strah in povečana potreba po varnosti, ki bodo zanesljivi kazalniki, kje je najbolj potrebna sprememba v vašem življenju,« je vodilo meseca junija, ki se ga gre držati, sploh zato, ker po njenih besedah junij kot šesti mesec pod žaromete postavlja ljubezen in romantiko, dom in družino, poslovno ambicioznost in odnos do ženske in ženstvene energije. Pri prebujanju junijske strasti bi nam jo lahko, ne glede na ugoden numerološki model, zagodla edinole slaba vremenska napoved. »Če ste se nadejali lepega in sončnega tedna, se lahko obrišete pod nosom. Glede na napoved bo Slovenijo v naslednjih desetih dneh pošteno namočilo. Naslednjih deset dni bomo priča številnim krajevnim padavinam in ploham,« se glasi meteorološka analiza prihodnjega desetdnevja, ki jo je za Slovenske novice pripravil dežurni prognostik, kot so ga predstavili bralni skupnosti, Andrej Velkavrh.

Pred velikim izzivom so se takoj prvi dan junija znašli mariborski policisti, ki so pod drobnogled vzeli osla Bobija. Gre za živalco, ki jo je po poročanju spletnega portala N1 imel pred leti v lasti nekdanji državni sekretar, nekdanji mariborski župan in trenutni predsednik mariborskega mestnega odbora stranke SDS Franc Kangler. Kangler je na eni izmed družbenih platform vso strokovno in laično javnost obvestil, da je policija pred dnevi poizvedovala po njegovem osličku. »Policist iz Ljubljane je v Maribor prišel preverjat, kje je moj Bobi. Sporočam vam, da je moj osel Bobi že približno štiri leta na kmetiji Španiger blizu Ljutomera in nikoli ni bil v hlevu policista,« je zapisal prav tako nekdanji policist Kangler. Zgodba je sicer precej zapletena. Policija namreč poizveduje in preverja, ali je nekdanji mariborski župan Bobija podaril nekemu policistu. Kot so v uradnem sporočilu pojasnili na ljubljanski policijski upravi, na podlagi anonimne prijave preverjajo »domnevna odklonska ravnanja uslužbencev policije, med drugim, ali je policist pri opravljanju uradnih nalog prejel darilo. Postopek še ni zaključen. Če bo z notranjo preiskavo ugotovljen sum storitve kaznivega ravnanja, bomo uvedli ali predlagali uvedbo postopka pred pristojnimi organi in sprejeli ukrepe za vzpostavitev notranje varnost.« Za pojasnila je bil seveda takoj na voljo tudi Kangler. »Ne morem verjeti. Policist iz Ljubljane je na mariborski upravi preverjal, ali ima policist mojega osla. Pa tudi, kaj je s tem narobe, če bi policistu podaril osla. Ne vem, kaj policija tu preverja,« se je ob nenavadni oslovski prigodi čudil nekdanji državni sekretar.

Blaž Švab je plezal na Plečnikovo vremensko hišico

Ali je bil Bobi nezakonito darilo ali ne, bomo nedvomno izvedeli v prihodnjih mesecih. So pa svojevrstno darilo dobili sladkosnedi, ki radi zahajajo v Bohinj in se tam predajajo gastronomskim užitkom. Kot so se pohvalili pred svetovnim spletnim občestvom v hotelu Bohinj, bodo jutri na ogled in v pokušino postavili prihod novoodkrite slaščice z imenom bohinjska torta, priznani slovenski etnolog, profesor Janez Bogataj, pa bo razkril zgodbo o bohinjski torti in njenem nastanku. Če je tukaj sploh zgodba. Davnega leta 2014 je namreč za Slovenske novice šef kuhinje gostilne Danica iz Bohinjske Bistrice Jože Godec razlagal, da je posebnost bohinjske torte v tem, da je biskvit narejen iz mandljev in jajc ter osvežen z dobro merico limone, pekli pa so jo že pred letom 1900. Nekako logično so sklepali, da so Bohinjci mandlje in jajca pritovorili iz Italije, kamor so prodajali svoj znameniti sir. »Recept za to sladico sem našel v knjigi Felicite Kalinšek z naslovom Kuharica. Recept za bohinjsko torto je sicer objavljen v vsaki izdaji te kultne kuharske knjige, vendar je vsakokrat malce drugače naveden,« je takrat razlagal Godec, ki je danes glavni kuhar v hotelski restavraciji Sunrise 7, ki jo prav tako najdemo v Bohinju.

Da so skrivnosti zato, da se razkrijejo, je minule dni dokazoval modrijan Blaž Švab, ki je za Radio Ognjišče izdal, da se zelo boji višine, čeprav … »Ne maram nič adrenalinskega. Je pa res, da zelo rad med nastopom plezam, ne vem, zakaj. Nekoč sem splezal na hišico na Kongresnem trgu, ki je pravzaprav Plečnikova vremenska hišica. Potem so me prijazni Ljubljančani opomnili, da je morda bolje, če grem dol,« je svoj mestni adrenalinski podvig skupaj s poslušalci in bralci radijskega spletišča podoživljal Švab.

Pomembno fizično delo

Da se v mesecu juniju na ogled poleg notranje postavi še zunanja lepota, ni treba posebej poudarjati. Čeprav letos v posvečenih sredstvih javnega obveščanja ni bilo mogoče zaznati izdatnega govora o prepotrebnem telesnem udejstvovanju pred skokom v kopalke, je pa zato več govora o celostnem pristopu k sreči, kamor, sodeč po zapisanem v reviji Lady, sodi marsikaj, predvsem pa lepota, zdravje in dobro počutje. Kakšen je skrivni recept, da se prepletejo vsi ti trije dejavniki, pa je razložila Neža Buh, bolj znana kot Neisha. »Veliko delam, ustvarjam in nastopam, a si vzamem čas zase. Pri rekreaciji se mi največkrat pridruži moja frizerka Anita, pri njej so recimo vsak teden na urniku ferate po visokogorju, tek, obiski morja, meditacija, senzualni ples, dihalne vaje in potopi v mrzlo vodo, petje in druženje ob glasbi. Sama najbolj prisegam na vaje svojih dveh osebnih trenerjev, vadbe s kisikom, joge in tretmajev za lepoto, če ne, ne bi tako blestela,« je o optimalnem za lepoto, zdravje in srečo razglabljala Buhova.

Še Tanja Ribič je podelila nekaj svojih utrinkov na temo mladosti. V reviji Jana so ji med drugim polaskali, da je videti vedno mlajša, zato so jo poprosili, da spregovori, kako ji to uspeva. Kot je povedala, vsak dan začne z enakim obredom. Ko vstane, tam med šesto in sedmo uro zjutraj, si najprej z bakrenim strgalom očisti jezik, ker je zgornja plast jezika, kot je obrazložila, idealna za razrast mikroorganizmov, potem popije jutranji napitek – tri decilitre kombuče s toplo vodo ali sodo bikarbono s toplo vodo. Sledi 20-minutna meditacija, pred zajtrkom pa je nujna še najmanj polurna telovadba z raztegi. Zajtrk je obilen – brezglutenski nekvašeni kruh, tempeh, sendviči z avokadom, jajca ali kosmiči, obvezno pa mora biti zraven še nekaj živega, zelenega, kar se vedno najde v kakšni izmed njenih gred. Pri pomlajevalnem treningu pa je, kot je izpostavila, pomembno še fizično delo okrog hiše in pa spanje ob pravih urah. »Hormon melatonin se izloča predvsem do polnoči in je prvi pogoj za nastanek rastnega hormona. Če ga ni dovolj, se hitreje izčrpamo in posledično staramo, zato se trudim biti v postelji že ob desetih,« je o skrivnosti sijočega videza odpredavala Ribičeva.