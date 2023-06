V današnjih popoldanskih neurjih, ki so med drugim najbolj prizadela območje Ljubljane in okolice ter severovzhodne Slovenije je bilo zabeleženo skupno 58 dogodkov, povezanih z nevihto, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na območju Ljubljane in okolice je bilo zabeleženih 47 dogodkov, Slovenske Bistrice dva in na območju regijskega centra za obveščanje Murska Sobota devet. Večinoma je šlo za meteorne vode, ki so zalivale kleti stanovanjskih in drugih objektov, hudourniške vode in ponekod narasli potoki so ogrožali objekte, poplavilo je tudi nekaj cestišč.

Sunki močnega vetra so podrli dve drevesi, eno od teh je padlo preko objekta. Na območju občine Cankova je udar strele zanetil ogenj na drogu električne napeljave.

Za odpravljanje posledic neurja je bilo aktiviranih skupno 19 gasilskih enot, od tega ena poklicna. Gasilci so črpali vodo iz objektov, s protipoplavnimi vrečami zavarovali ogrožene objekte, čistili zamašene prepuste meteorne vode in odstranili podrto drevje, so še sporočili.

Več dogodkov, povezanih z nevihto, so popoldne zabeležili tudi v Gornji Radgoni in Beltincih, prav tako na Brezovici in v Polhovem Gradcu.

Najmočnejši naliv so sicer danes izmerili na vremenski postaji Kubed na južnem Primorskem, kjer je v eni uri padlo kar 54 milimetrov padavin, poroča Arso.

Zvečer bodo krajevne padavine počasi oslabele in ponehale, v severni in severovzhodni Sloveniji lahko sprva nastane še kakšna močnejša nevihta. Ponoči se bo postopno razjasnilo.

V petek bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.