Pogajanja o prostotrgovinskem sporu med Avstralijo in EU so se začela leta 2018. Ta teden je v Bruslju potekal 16. krog pogajanj, ki se ga je v imenu Avstralije udeležil tamkajšnji minister za trgovino Don Farrell, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

A pogajalski strani ostajata na nasprotnih bregovih glede vstopa avstralskih agroživilskih izdelkov na evropski trg.

Avstralija želi, na primer, v tej državi proizvedeno vrsto belega penečega vina in vrsto sira imenovati prosecco oziroma feta. A temu nasprotuje evropska stran, saj gre za zaščiteni označbi porekla.

»EU mora razumeti naš položaj, ko gre za te geografske oznake,« je Watts dejal v intervjuju za javno televizijo ABC, ki ga povzema EFE.

Kot je pojasnil, pri tem ne gre za »čustveno vprašanje« samo za evropske pridelovalce, ampak tudi za avstralske, saj je med njimi veliko priseljencev iz Evrope oziroma njihovih potomcev, ki so po selitvi v Avstralijo nadaljevali s proizvodnjo in pridelavo pridelkov iz svojih domovin.

»Imamo pa seveda tudi zelo kakovosten prosecco, feto, parmezan in druge izdelke. In želimo zagotoviti, da bo pomen z ekonomskega in čustvenega vidika za naše proizvajalce prepoznala tudi EU,« je dejal.

Na drugi strani EU zanimajo surovine, ki se jih rudari v Avstraliji in uporablja v visokotehnoloških industrijah, kot je avtomobilska, je pojasnil minister. Nekateri ameriški proizvajalci avtomobilov imajo trenutno prednostni dostop do teh surovin.

»In če EU želi možnost, da to stori za svoje proizvajalce avtomobilov in druge izdelke, potem upamo, da lahko razumejo naše stališče do drugih stvari,« je poudaril.

Prostotrgovinski sporazum mora biti v interesu tako Avstralije kot EU. »Če sporazum ne bo v našem nacionalnem interesu, ga ne bomo sprejeli,« je zatrdil Watts.