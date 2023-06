Zveza Nato bo začela največjo letalsko vajo v zgodovini zavezništva

Zveza Nato bo v ponedeljek začela največjo letalsko vajo v zgodovini zavezništva. Vaja, imenovana Air Defender 23, bo potekala do 23. junija, koordinirala jo bo Nemčija, v njej pa bo sodelovalo približno 220 bojnih letal in 10.000 vojakov iz 25 članic in partneric Nata, med njimi tudi iz Slovenije.