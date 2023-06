Trije za enega mucka

No, koliko policistov je potrebnih, da izpod havbe avtomobila rešijo enega mucka? Sodeč po objavi mariborskih mož v modrem - trije. Konkretno Danilo, Mladen in kandidatka za policistko Aneja. Pa še pomoč občanov so imeli. Malo se hecamo. Kapo dol spretnim reševalcem. Muc se je namreč zagozdil za masko avta in verjamemo, da je bilo potrebne kar nekaj spretnosti, da so ga živega in zdravega spravili ven. Nenazadnje kaj o težavnosti reševanja mačk povedo kamniški gasilci in gorski reševalci. Nič manj kot osem se jih je postavilo pred objektiv fotoaparata po uspešnem reševanju kar tri dni ujetega mucka na neki smreki. In še ena zanimivost: ko so se gasilci in gorski reševalci vendarle prebili do mačka visoko gori na smreki, je tam sam skočil dol... Klinc, pa taka mačja hvaležnost.

Pilu-lilu, gasilci so!

Ob tej mačji dogodivščini smo se spomnili še na eno, ki se je pred časom pripetila mladi družini na Gorenjskem in tamkajšnjim gasilcem. Se je zgodilo, da se je fantek zaprl v hišo. Vhodna vrata so bila zaklenjena, urni mladenič pa je za seboj zaprl balkonska vrata. In prav nič ni pomagalo prigovarjanje staršev, naj kljuko privzdigne, da bo lahko vrata odprl. Nazadnje so obupali in poklicali gasilce. Ti so prišli s prižganimi intervencijskimi lučmi. Fantič, navdušen nad dogajanjem okoli sebe, pa je urno odprl okno (a zdaj mu je pa uspelo, so si mislili starši) in ves vesel pozdravil prijazne gasilce: Pilu-lilu, gasilci so! No, vse se je srečno izteklo, gasilci pa so v poročilo zapisali: ob tej in tej uri se je v tem in tem kraju otrok zaklenil v hišo. Gasilci so ga rešili s tehničnim posegom. Jap. Prižgali so lučke...

Afera Watergate po Dolenjsko

Pet vlomilcev je v noči s petka na soboto prejšnji konec tedna vdrlo v stavbo občine Škocjan na Dolenjskem in odneslo sef, so poročali policisti. Pri dejanju jih je posnela varnostna kamera. Po stopnicah so šli v gornje nadstropje, vdrli v tri pisarne in odnesli občinsko jekleno omaro za shranjevanje dokumentov. Drugega nič. Župan občine je povedal, da v omari ni bilo dragocenosti, pač pa neke pogodbe o zaposlitvi in pogodbe z ministrstvi, ki naj bi bile tako ali tako javno dostopne. In še to, peterico je pred občino čakal še šesti storilec z avtom za pobeg. Ja, in mi naj zdaj verjamemo, da niso odnesli nič posebnega. Se spominjate ameriške afere Watergate, ki je na koncu odnesla predsednika Nixona? No, vse se je začelo z nedolžnim vlomom v neko hotelsko sobo, iz katere niso odnesli nič dragocenega... Vse ostalo je pa zgodovina.

Ni ravno novica, no

Sevniški policisti so poročali, da so prejšnji konec tedna zgolj v enem samem dnevu zgolj na območju Sevnice ujeli kar pet pijanih voznikov. Da ne bo pomote, ostro nasprotujemo alkoholu v prometu, ampak, da v tistih koncih posejanih z zidanicami, kjer točijo menda še posebej kisel cviček ujameš šest pijanih pa, žal, res ni neka huda novica. Kot ni bila takrat, ko so iz istih koncev pred časom poročali o prometni nesreči, ki jo je povzročil pijani voznik, ki se je zaletel, ja uganili ste, v pijanega voznika. In še enkrat: ne vozite, ko pijete! Tudi če ste doma iz vinorodnih krajev, prav.

Dirkanje prepusti Rogliču

Dars voznike na avtocestnih portalih rad opozarja na vse mogoče nevšečnosti in nepravilnosti v prometu. Da je kakšen odsek zaprt, da kje potekajo dela, da je kje gneča, da ne vozi, ko piješ (glej zgodbo zgoraj!), da se pripni, da ne divjaj in podobno. Z zadnjim obvestilom pa so zadeli žebljico na glavico. Polni vtisa nepozabne vožnje našega kolesarskega asa Primož Rogliča na Svete Višarje so, da bi voznike odvrnili od premočnega pritiskanja na plin, zapisali: »Dirkanje prepusti Rogliču.« In poželi mednarodni odmev na družabnih omrežjih. Na hudomušno akcijo so se odzvali tuji mediji, organizatorji dirke po Italiji in številne kolesarke ekipe. In ko smo že pri Rogliču, policija je te dni poročala o nekem vozniku, ki je na cesti proti Krvavcu zapeljal s ceste in trčil v balo sena. Mu smo se takoj oddahnili, ko smo prebrali, da je bil voznik star 59 let, da je bil pijani in da ni vozil kolesa. Ker vse to pomeni, da nikakor ni šlo za Primoža Rogliča, ki ima, to se še spominjate, hudo neprijetne izkušnje z balami sena sredi ceste...