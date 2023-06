Vlada je na današnji seji razrešila svoje predstavnike v svetu Psihiatrične klinike Ljubljana in imenovala nove. Gre za pričakovano potezo, po tistem, ko so svetniki po sredini obravnavi očitkov o domnevnem nasilju na kliniki sporočili, da vodstvu klinike zaupajo. Direktorja klinike Bojana Zalarja pa minister za zdravje poziva k odstopu.

Namesto dosedanje predsednice sveta Branke Neffat in članov Igorja Pigaca, Dražena Levojeviča, Danila Lončariča in Judith Unetič je vlada danes imenovala Tomaža Subotiča, Alenko Kolar, Tomaža Krišlja, Marjana Mačkoška in Anjo Kocjančič. Delo bodo opravljali do konca mandata sveta, do 20. februarja 2026.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes pojasnil, da se je vlada za menjavo odločila na podlagi poročila ministrstva, ki so ga pripravljali zadnja dva meseca, dodatno pa je njihovo odločitev podkrepilo stališče sveta zavoda, da je na kliniki vse v redu. Od novih predstavnikov ustanovitelja v svetu pričakuje, da bodo delo opravili profesionalno in da bodo vse prijave pacientov vzeli skrajno resno in bodo znova ocenili ustreznost dela vodstva zavoda.

Generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja pa je Bešič Loredan danes pozval k odstopu. Kot je namreč pojasnil, je osebno zelo razočaran nad javnimi nastopi direktorja oziroma nad njegovo »popolnoma nedostojno komunikacijo«.

Minister zagotovil. da bodo zadevi »prišli do dna«

Minister je danes dejal še, da se nanj obračajo številni z informacijami o dogajanju na kliniki in da ima srečanja s prvimi sogovorniki že v prihodnjih dneh. Paciente, ki so bili in bodo zdravljeni na kliniki, je pozval, da ostanejo mirni, saj klinika, ko gre za zdravljenje, dela dobro. Očitke, ki so se pojavili glede domnevnega nasilja, pa so vzeli resno, je dejal minister in zagotovil, da bodo tudi s sistemskim nadzorom, z delom sveta zavoda v novi sestavi in opravljenim delom vseh drugih organov temu »prišli do dna«.

Portal N1 je prejšnji teden poročal o razmerah na ljubljanski psihiatrični kliniki. Po pogovorih s pacienti, njihovimi svojci, več zaposlenimi, nekdanjimi zaposlenimi in drugimi so zapisali, da jim je več sogovornikov potrdilo, da so bili žrtve nasilja ali da so bili nasilju priča. Vodstvo bolnišnice je očitke zanikalo, ministrstvo za zdravje pa se je po prijavah, ki so jih dobili že prej, odločilo za sistemski nadzor.

Svet je na seji v sredo »z vso skrbnostjo in odgovornostjo proučil vse objave, dokumente, izjave (predvsem zaposlenih) ter predpise in z velikim obžalovanjem« ugotovil, da je nastala pacientom, njihovim svojcem in vsem zaposlenim ogromna škoda, za kar se jim v imenu sveta, vodstva zavoda in ustanovitelja zavoda opravičujejo.

Ob tem so člani sveta zavoda ugotovili, da za razrešitev direktorja bolnišnice Bojana Zalarja niso podani razlogi, kot so določeni v statutu. Na podlagi rezultatov poslovanja vodstvo podpirajo. Prav tako svetniki niso videli razlogov za svoj odstop, še manj pa da bi jih ustanovitelj razrešil. Kljub temu pa je vlada storila prav to.

Vlada je za direktorja Akosa imenovala Marka Mišmaša

Potem ko je predlog ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh za imenovanje Marka Mišmaša na mesto direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) prejšnji teden izginil z dnevnega reda vladne seje, je ministrska ekipa Mišmaša danes imenovala na čelo Akosa.

Mišmaš, magister na področju telekomunikacij, je bil zadnje leto in pol direktor organizacijske enote razvoj in raziskave v podjetju Iskra Mehanizmi, aktiven pa je bil tudi v SRIP ACS (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju Mobilnosti). Marko Mišmaš je bil skoraj dva mandata član sveta Akosa.

Do novembra lani je Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve s polnimi pooblastili vodila Tanja Muha, po izteku petletnega mandata pa je bila še pol leta vršilka dolžnosti direktorice. Od začetka maja letos je Akos začasno vodil Marko Pohar. Javni natečaj za direktorja Akosa se je namreč jeseni lani zaključil brez izbora. Po besedah naših virov je natečajna komisija tedaj kot primerne sicer ocenila štiri kandidate, Mišmaša, ki se je na takratni natečaj tudi prijavil, pa med njimi ni bilo. Je pa bil uspešen s prijavo na ponovljeni natečaj, ki je bil objavljen februarja letos.