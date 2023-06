Poljska zakonodaja krši načela demokracije, zakonitosti, sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni, pravne varnosti ter pravice do učinkovitega sodnega varstva in varstva podatkov, je danes sporočila Evropska komisija. Pojasnila je, da zakonodaja vsebuje široko in nejasno opredelitev ruskega vpliva. Zakonodaja pa bi lahko vplivala tudi na svobodo kandidiranja na jesenskih parlamentarnih volitvah na Poljskem.

Preiskovalna komisija bi sankcije lahko uvedla tudi za dejanja, ki v času, ko so bila storjena, po nacionalnem pravu niso bila opredeljena kot kaznivo dejanje. Odločitve preiskovalne komisije pa lahko pregledujejo le upravna sodišča, ki ne morejo preverjati zanesljivosti dejstev in dokazov, opozarja Evropska komisija.

Poljska bo na uradni opomin morala odgovoriti v 21 dneh. Če tega ne bo storila, bo komisija lahko kot naslednji korak v postopku ugotavljanja kršitev poslala obrazloženo mnenje.

Spoznanim za krive bi lahko za deset let prepovedali opravljanje javnih funkcij

Zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem, ki ga je konec maja podpisal poljski predsednik Andzej Duda, predvideva, da bo komisijo sestavljalo devet članov, ki jih bo izbral spodnji dom parlamenta.

Preiskovalna komisija bo preučila, ali so poljski javni uslužbenci med letoma 2007 in 2022 podlegli ruskemu vplivu in sprejeli odločitve, ki so škodovale varnosti države. Vsakomur, ki bo spoznan za krivega, bi lahko za deset let prepovedali opravljanje javnih funkcij, ki vključujejo dostop do javnih financ in tajnih podatkov.

Duda je sicer medtem predlagal spremembo zakona tako, da ta ne bi vključeval kazni, ampak bi komisija le izdala izjavo, da je posameznik podlegel ruskemu vplivu in ni mogoče zagotoviti, da bo ustrezno deloval v javnem interesu. Parlament je pozval, naj čim prej sprejme predlagane spremembe.

Kritiki konservativni vladi pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost (PiS) očitajo, da z zakonom, sprejetim nekaj mesecev pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami, želi predvsem diskreditirati vodjo opozicije in nekdanjega premierja Donalda Tuska.