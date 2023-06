Telovo oziroma sveto rešnje telo in krvi je katoliški praznik, na katerega imajo v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan. Tako je policija že včeraj opozarjala na najverjetnejšo gnečo tudi na slovenskih cestah in sicer iz smeri severa proti Hrvaški. Napovedi o močno povečanem prometu so se uresničile, zastoji se namreč že od jutra pojavljajo na več odsekih avtocest.

»Nastajajo daljši zastoji, največ od Šentilja proti Dragučovi,« so sporočili iz Darsa. Zastoji se občasno že od jutra ustvarjajo na štajerski, gorenjski in primorski avtocesti.

❗️⚠️Napovedi o povečanem prometu skozi Slovenijo zaradi praznika v tujini se uresničujejo. Nastajajo daljši zastoji, največ od Šentilja proti Dragučovi, zamuda več kot 1 uro. Zastoji so tudi iz vseh smeri na cestah proti Ljubljani. Več na https://t.co/KaHWHL0sbD ali 📲 Promet+. pic.twitter.com/Qnmpw1qaKj — Promet.si (@promet_si) June 8, 2023

Zastoji

Na dolenjski avtocesti je na izvozu Novo mesto iz smeri Ljubljane zaradi nesreče oviran promet.

Na vzhodni ljubljanski obvoznici se je pred priključkom Ljubljana Bizovik proti razcepu Malence zgodila nesreča.

Na štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in razcepom Dragučova v smeri Maribora je delovna zapora, zamuda do pol ure.

Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Zadobrovi in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg dvesto metrov.

Na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Ljubljani je delovna zapora, predor občasno zaradi varnosti zapirajo.

Zastoji zaradi povečanega prometa so na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Brezovici, na vzhodni ljubljanski obvoznici pred predorom Golovec proti razcepu Malence in na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid.

Zastoj so na cestah Šmarje-Koper, Medvode-Ljubljana, Lukovica-Domžale.

Predvidoma do 20.ure bo zaradi izrednega prevoza promet zelo upočasnjen na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozine proti Kopru. Možni so zastoji.

Reševalni pas

Pri Logatcu so vozniki zaradi gneče ustvarili reševalni pas, po sredi ceste pa so se nato mimo vozili turisti, poroča N1. Na gorenjski avtocesti pa so se vozniki pravilno razvrstili in naredili dovolj prostora za prve posredovalce.

V popoldanskih urah je po napovedih centra pričakovati predvsem gnečo in zastoje v smeri proti Kopru. Skoraj neizogiben je zastoj od Brda proti Brezovici, so opozorili.

Eden najhujših tednov na cestah

Povišano gostoto prometa Dars napoveduje tudi v petek popoldne in še vso soboto, v nedeljo pa si lahko znova obetamo zelo gost promet iz smeri Hrvaške predvsem proti Avstriji, ko se bodo dopustniki vračali domov.

»Čaka nas verjetno eden najhujših tednov, kar zadeva gostoto prometa in zastoje na slovenskih cestah,« opozarja prometnoinformacijski center. Poudarili pa so, da sedanje stanje ne pomeni, da bo julija, ko se tudi Slovenci množično odpravimo na dopuste, še huje.

Maraton Franja

Dodatne nevšečnosti na cestah bo konec tedna v Ljubljani in okolici povzročil kolesarski maraton Franja, saj bo promet oviran, ceste pa bodo ponekod popolnoma zaprte.