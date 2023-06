Gre za naložbo v višini dveh milijonov evrov, ki bo omogočila preskušanje avtomobilskih komponent, uporabljenih pri e-mobilnosti. S širokim naborom opreme SIQ namreč preskuša avtomobilske komponente po zahtevah vseh vodilnih proizvajalcev, kot so Mercedes, BMW, Audi, VW, Renault, Porsche, Rimac, Aston martin in druge ter nudi podporo avtomobilski industriji v naši regiji. Gregor Schoss, direktor SIQ Ljubljana, je ob tem poudaril, da SIQ slovenskemu gospodarstvu, predvsem izvoznikom, nudi pomembno podporo, hkrati pa »kakovostno, hitro in učinkovito opravlja storitve tudi za številne tuje naročnike.«

Nova elektromagnetna polneodbojna (EMC) soba za merjenje sevalne emisije v frekvenčnem območju od 9 kHz do 6 GHz in odpornosti v frekvenčnem območju od 200 MHz do 6 GHz je opremljena z ustreznimi ojačevalniki za doseganje elektromagnetnega polja jakosti do 200 V/m. Skladna je tudi z zahtevami za preskušanje elektromagnetne združljivosti vojaških komponent in civilne aviacije. Laboratorij je bogatejši za pripadajoče antene in najmodernejši spektralni sprejemnik za merjenja vse do 44 GHz ter novo merilnico za izvajanje električnih preskusov na avtomobilskih komponentah. Z novo klimatsko komoro lahko preskušanje izpostavijo tudi ekstremnim temperaturnim vplivom.SIQ je institucija, ki nudi celovite rešitve s področij preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja z vizijo biti na svetovni trg usmerjena institucija. Nudijo podporo slovenskemu gospodarstvu, zlasti izvoznikom. V zadnjih nekaj letih so svoje storitve izvedli za več kot 1900 slovenskih gospodarskih družb, kar je skoraj polovica prihodka podjetij v Sloveniji.