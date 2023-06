Jamstveni sporazum sta v prostorih SID banke v Ljubljani podpisala predsednik uprave SID banke Borut Jamnik in generalna direktorica EIF Marjut Falkstedt. Jamstveno pogodbo omogoča evropski program za krepitev gospodarske odpornosti in inovacij InvestEU.

»SID banka danes kot prva od razvojno-spodbujevalnih institucij v Sloveniji z EIF podpisuje jamstveni sporazum v obsegu 42 milijonov evrov jamstvene kvote InvestEU,«j e ob podpisu dejal Jamnik. Kot je pojasnil, bo banka s pomočjo programa InvestEU uvedla dva nova posojilna produkta, in sicer SID zelen in SID digitalen.

V okviru teh dveh produktov bo banka omogočala ugodnejše kreditiranje slovenskih podjetij v skupnem obsegu 72 milijonov evrov. Krediti bodo namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem z namenom spodbujanja zelenega prehoda, vitalne preobrazbe in inovacij. Prednosti teh posojil bodo zlasti v nižji obrestni meri in nižjih zahtevah po zavarovanjih. »Z novima produktoma tako SID banka prispeva k uresničevanju strateških ciljev Slovenije na področjih inovacij, trajnostnega razvoja, digitalizacije in zelene tranzicije« je poudaril Jamnik.

Najvišja višina posojila kar 15 milijonov evrov

Program SID zelen bo omogočal 44,3 milijona evrov kreditov, pri čemer bodo ta posojila krita s 70-odstotnim jamstvom tistim podjetjem, ki se kvalificirajo kot trajnostna, ali projektom, ki doprinesejo k zelenemu ali trajnostnemu prehodu, je ob podpisu pogodbe predstavila direktorica za naložbe in EU programe pri SID banki Natalija Stošicki. Program SID digitalen pa bo omogočal posojila v višini 27,5 milijona evrov, ki bodo krita s 40-odstotnim jamstvom. Namenjen bo hitro rastočim ali inovativnim podjetjem, financiranju inovacij ter naložb v intelektualno lastnino in digitalizacijo.

V obeh primerih bo najvišji znesek ugodnega posojila znašal dva milijona evrov z dodatno možnostjo najvišje višine posojil do 7,5 milijona evrov oziroma 15 milijonov evrov. Jamstvo traja 12 let po zaključku obdobja vključitve kredita v jamstveno shemo, je še dejala Stošicki.

Sodelovanje med EIF in SID banko je po prepričanju generalne direktorice EIF dober primer načina podpiranja zelenega prehoda in inovacij v slovenskem gospodarstvu. EIF je od ustanovitve v Sloveniji zagotovil financiranje v vrednosti 359 milijonov evrov, te naložbe so pritegnile okoli 1,5 milijarde evrov financiranja, je pojasnila Falkstedt.

Na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport vidijo SID banko kot ključnega partnerja z močno mednarodno vpetostjo, je poudaril državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež. Na ministrstvu ocenjujejo, da se trenutno nahajamo pred obdobjem najglobljih sprememb svetovnega gospodarstva. »To obdobje vidimo kot priložnost, da ne le preobrazimo gospodarstvo v bolj trajnostno in digitalno, ampak tudi, da s povečano inovativnostjo spremenimo karakter naše ekonomije tako, da bo vsem nam zagotavljal bistveno višjo dodano vrednost,« je dejal Frangež.