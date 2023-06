Plače za dejansko opravljeno delovno uro so se med januarjem in koncem marca dvignile za 7,3 odstotka, drugi stroški dela pa za 6,2 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se zvišali v vseh dejavnostih, najizraziteje v kmetijstvu in lovu, gozdarstvu, ribištvu (za 12,6 odstotka), sledili so gostinstvo (za 11,8 odstotka) in druge dejavnosti (za 11,3 odstotka).

Po podatkih Eurostata so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v zadnjem četrtletju lani medletno višji v vseh državah članicah EU; v te podatke sicer dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena.

Zvišanje je bilo najizrazitejše v Bolgariji (za 16,1 odstotka), sledili sta Litva (za 15,3 odstotka) in Madžarska (za 12,5 odstotka). Na ravni EU so ti stroški v opazovanem obdobju zrasli za 5,6 odstotka, v evrskem območju pa za 5,5 odstotka. V Sloveniji so bili višji za 10,1 odstotka.